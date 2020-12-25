Новоназначенный в. о. министра энергетики Юрий Витренко рассказал, как будет бороться с проблемами и "черными дырами" в отрасли. В частности – ответил на вопрос об "Энергоатоме" и "зеленой" энергетику.

К сожалению, нет решения, которое устраивало бы всех. Поэтому часто важные реформы непопулярны. Такое мнение Витренко высказал в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Про "Энергоатом"

По словам Витренко, "Энергоатом" является скорее "дойной коровой", чем "черной дырой". Ведь сейчас продает электроэнергию по меньшей чем себестоимость цене. Это не поточная ситуация, он не может так делать постоянно

Накапливается огромная задолженность перед "Энергоатом", а также "Энергоатома" перед поставщиками. Это безопасность станции, это наша безопасность. Эту проблему сейчас уже решаем, проводим совещания,

– отметил чиновник.

И заверил, что уже даже есть определенные сдвиги в этом вопросе. "Укрэнерго" заплатило больше денег "Энергоатому". Благодаря этому он смог рассчитаться с "ВостГОК", а тот рассчитался с задолженностью по зарплате, и люди ушли с улиц.

"Этим я занимался последние 2 дня, уже успешно все решили. Но это тушение пожаров, я не хочу этим заниматься. Занимаюсь вынужденно, потому что понимаю – люди перекрыли трассу на Кировоградщине. Это сложная ситуация – перед Новым годом люди без зарплаты на улице" , – подчеркнул Витренко.

Он отметил, чтобы отрасль нормально работала, нужны определенные стали решения. "Энергоатом", например, по крайней мере какую-то обоснованную себестоимость должен покрывать за цены электроэнергии, которую там генерируют, продают или отдают на энергорынок.

Справка. "Энергоатом" – государственная компания, которая выступает оператором в сфере энергетики. Она оперирует 4 украинских АЭС, обеспечивающих более 50% электроэнергии в Украине.

О "зеленой" энергетике

Вопрос о "зеленой" энергетики, по словам Витренко, также сложный. Ведь с одной стороны все хотят жить с нормальной экологией и дышать чистым воздухом. Ведь понимают, что солнечная или ветровая генерации – это лучше чем тепловая, которая сжигает уголь.

Но с другой стороны себестоимость зеленой энергетики намного выше чем того же "Энергоатома" или тепловой генерации. Вопрос заключается в том, кто будет платить за эту лучшую экологию и "зеленые" преимущества для украинского населения,

– отметил и.о. министра.

Он объяснил, что сейчас обрабатывает 3 варианта, которые вынесет на обсуждение заинтересованным сторонам на заседании правительства. Нужно будет принимать решение как с точки зрения интересов устойчивого развития энергетики, так и развития экономики и социальных и политических последствий.