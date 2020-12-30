Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко рассказал о своих первых шагах в должности. Также он объяснил, почему пришлось отменить дополнительную льготу на электроэнергию.

По его словам, это – инициатива его предшественников. Об этом Витренко написал на своей фейсбук-странице.

Смотрите также "Цена на электроэнергию будет расти": что стоит за повышением тарифов

О первых шагах на должности

По словам Витренко, его первая инициатива на новой должности – смена приоритетов в распределении денег на энергорынке. Суть: чтобы больше денег получил государственный "Энергоатом", а через него – государственный "Восток ГОК", который производит урановый концентрат для "Энергоатома".

Я это сделал на первом совещании под моим председательством. Уже на следующий день это позволило полностью погасить задолженность перед шахтерами "Восток ГОК" и запустить там производство уранового концентрата для "Энергоатома",

– заметил исполняющий обязанности главы Минэнергетики.

По его словам, шахтеры получили деньги и после этого они разблокировали дороги в Кировоградской области.

Об отмене дополнительной льготы на электроэнергию

Витренко также в подробностях рассказал об отмене дополнительной льготы на электроэнергию. По его словам, это инициатива его предшественников. Они убедили Витренко в критической необходимости этого шага.

Тариф на электроэнергию для населения включает цену электроэнергии, которую получает "Энергоатом", а также тарифы операторов сетей, по которым эта электроэнергия поступает от атомных станций до дома. Еще задолго до моего назначения были приняты решения о повышении этих тарифов, и решения вступают в силу с 1 января,

– заметил он.

По словам Витренко, при неизменности общего тарифа, который платит население, после того, как вычитаются новые тарифы операторов, для "Энергоатом" оставалась бы отрицательная цена на электроэнергию в пределах льготных 100 киловатт-часов.

Ранее Увеличение тарифов на электроэнергию: Витренко объяснил свою позицию

"Энергоатом" - это безопасность атомных станций. С этим нельзя играться. Кроме того, от отмены этой дополнительной льготы, и соответственно улучшения финансовой ситуации на энергорынке, зависело получение кредита на сумму в более 10 миллиардов гривен государственным оператором Укрэнерго. Я ответственный командный игрок и поэтому я не мог это сорвать. Вот такая правда", – подытожил он.