Предложения возглавить Министерство энергетики Юрию Витренко поступали еще с 2015 – 2016 годов. После того как он показал хороший результат в НАК "Нафтогаз Украины".

Однако Витренко признался, что в его личные планы не входило заниматься политикой. Об этом он сказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Предложения начали поступать после того, как его команда интегрировала украинский рынок газа в европейский, решила проблему с обеспечением Украины импортированным газом, когда Россия прекратила поставки, и разобралась в кризисной ситуации на рынке газа.

Но я хотел, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность,

– сказал он.

По его словам, предложил ему должность министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль.

Назначение Юрия Витренко: что известно

17 декабря в Верховной Раде не хватило голосов за назначение Юрия Витренко министром энергетики.

Его кандидатуру поддержали лишь 118 народных депутатов из 226 необходимых.

Однако 21 декабря Кабинет министров избрал его исполняющим обязанности министра энергетики.

Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале: