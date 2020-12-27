Витренко о должности в Минэнерго: Предложения поступали еще с 2015 года
Предложения возглавить Министерство энергетики Юрию Витренко поступали еще с 2015 – 2016 годов. После того как он показал хороший результат в НАК "Нафтогаз Украины".
Однако Витренко признался, что в его личные планы не входило заниматься политикой. Об этом он сказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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Предложения начали поступать после того, как его команда интегрировала украинский рынок газа в европейский, решила проблему с обеспечением Украины импортированным газом, когда Россия прекратила поставки, и разобралась в кризисной ситуации на рынке газа.
Но я хотел, чтобы другие люди занимали такие политические должности и решали проблемы страны, которых, к сожалению, очень много. Но действующая власть говорила, что действительно сейчас важно, чтобы я присоединился и помог на определенных участках. С другой стороны я видел, что проблемы не решаются, а накапливаются. Тогда я более серьезно отнесся к этим предложениям и согласился занять эту должность,
– сказал он.
По его словам, предложил ему должность министра энергетики премьер-министр Денис Шмыгаль.
Назначение Юрия Витренко: что известно
- 17 декабря в Верховной Раде не хватило голосов за назначение Юрия Витренко министром энергетики.
- Его кандидатуру поддержали лишь 118 народных депутатов из 226 необходимых.
- Однако 21 декабря Кабинет министров избрал его исполняющим обязанности министра энергетики.
Смотрите полное интервью с Юрием Витренко на 24 канале:
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