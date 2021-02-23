В отношении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко развернули "грязную кампанию". В частности, это означает, что он не выгоден для олигархов.

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что вынесение на голосование кандидатуры Витренко на должность министра энергетики было бы правильным решением. По ее словам, этот рынок уже на протяжении многих лет контролируют представители крупного бизнеса, и они не хотят его терять.

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Кравчук отметила, что сейчас очень сложно найти кандидата, который был бы удаленным от "деловых интересов" и хотел бы работать для граждан и государства.

Считаю, что Витренко является таким кандидатом и стоит вернуться к этому вопросу позже, когда у нас будет больше времени на дополнительное обсуждение,

– подчеркнула Кравчук.

Почему приняли закон о госслужбе

По словам депутата, если бы закон о госслужбе "провалили" после того, как его ветировал президент, то были бы дискуссии относительно работоспособности Верховной Рады.

"Если говорить в целом о том, как надо решать вопрос с исполняющим обязанности и его функциями, то точно не подавая правки к законопроектам, которые не имеют к этому отношения", – рассказала нардеп.

Кравчук отметила, что теперь исполняющий обязанности сможет выплатить зарплату, в том числе 35 тысячам шахтеров и другим работникам. Как отметила депутат, если бы законопроект не приняли, то уже через несколько дней они бы собрались под парламентом, чтобы узнать, где их заработная плата.

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