Витренко не планирует отказываться от миллионной премии ради должности в правительстве, – Качура
"Слуга народа" не голосовала на заседании фракции за назначение Юрия Витренко в правительство, но еще будет рассматривать этот вопрос. Впрочем, далеко не все депутаты поддерживают идею сделать Витренко первым вице-премьером.
Источник: 24 канал
Например, нардеп Александр Качура заявил, что не уверен в поддержке кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – из-за его позиции касаемо премии от "Нафтогаза".
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Качура спросил Витренко о его миллионной премии
В эфире одного из украинских телеканалов Качура объяснил, что именно в назначении Витренко в правительство Шмыгаля беспокоит лично его и других парламентариев из президентской фракции.
Депутат спросил Витренко, готов ли тот отдать 4 миллиона долларов США (это деньги от "Нафтогаза" в форме премии за победу в суде над российским "Газпромом") на благотворительность или борьбу с коронавирусом.
Господин Витренко ответил утвердительно – что он не будет этого делать,
– заявил Качура.
По его мнению, если кто-то хочет "претендовать на такую должность", то должен "или идти и работать на благо украинского народа, или идти и заниматься бизнесом, где о премии никто не спрашивает".
Коротко о пути Витренко в правительство
- За назначение Юрия Витренко на должность вице-премьера и министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря.
- Но тогда только 186 нардепов из 226 необходимых проголосовали за.
- 21 декабря Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности главы Минэнерго.
- Интересно, что по примерно такой же схеме происходило и назначение Сергея Шкарлета в Минобразования.
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