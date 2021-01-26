"Слуга народа" не голосовала на заседании фракции за назначение Юрия Витренко в правительство, но еще будет рассматривать этот вопрос. Впрочем, далеко не все депутаты поддерживают идею сделать Витренко первым вице-премьером.

Источник: 24 канал

Например, нардеп Александр Качура заявил, что не уверен в поддержке кандидатуры Юрия Витренко на должность первого вице-премьера – из-за его позиции касаемо премии от "Нафтогаза".

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Качура спросил Витренко о его миллионной премии

В эфире одного из украинских телеканалов Качура объяснил, что именно в назначении Витренко в правительство Шмыгаля беспокоит лично его и других парламентариев из президентской фракции.

Депутат спросил Витренко, готов ли тот отдать 4 миллиона долларов США (это деньги от "Нафтогаза" в форме премии за победу в суде над российским "Газпромом") на благотворительность или борьбу с коронавирусом.

Господин Витренко ответил утвердительно – что он не будет этого делать,

– заявил Качура.

По его мнению, если кто-то хочет "претендовать на такую ​​должность", то должен "или идти и работать на благо украинского народа, или идти и заниматься бизнесом, где о премии никто не спрашивает".

Коротко о пути Витренко в правительство

За назначен ие Юрия Витренко на должность вице-премьера и министра энергетики Верховная Рада голосовала 17 декабря.

Но тогда только 186 нардепов из 226 необходимых проголосовали за.

21 декабря Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности главы Минэнерго.

Интересно, что по примерно такой же схеме происходило и назначение Сергея Шкарлета в Минобразования.