Витренко не назначали председателем Минэнерго: как отреагировал кандидат
На должность министра энергетики в "Слуге народа" предлагали бывшего директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Однако соответствующее голосование Рада провалила.
Сам Витренко считает это полезным опытом. Так на результаты голосования он отреагировал на своей фейсбук-странице.
Читайте также Рада назначила министром агрополитики и продовольствия Романа Лещенко
Кандидат поблагодарил всех, кто его поддерживал. "Теперь могу сказать своим детям, что не отказался помочь стране в сложное время", – подчеркнул он.
Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее,
– отметил Витренко.
К своему сообщению он прикрепил изображение с цитатой Уинстона Черчилля: "У вас есть враги? Хорошо. Значит в своей жизни вы что-то когда-то отстаивали".
Заметим, что во время голосования в зале парламента 17 декабря Юрия Витренко поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых.
Кто такой Юрий Витренко: коротко
- Украинский экономист и финансист. Родился 17 сентября 1976 года в Киеве. Сейчас является гендиректором собственной инвестиционной компании AYA Capital.
- Известный своей работой на посту директора "Нафтогаза" и победой в международном арбитраже против российского "Газпрома" на почти 3 миллиарда долларов.
- Стоит заметить, что Витренко проработал в "Нафтогазе" аж 18 лет, пока в компании не сократили его должность.
Поделиться новостью