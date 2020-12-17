На должность министра энергетики в "Слуге народа" предлагали бывшего директора "Нафтогаза" Юрия Витренко. Однако соответствующее голосование Рада провалила.

Сам Витренко считает это полезным опытом. Так на результаты голосования он отреагировал на своей фейсбук-странице.

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Кандидат поблагодарил всех, кто его поддерживал. "Теперь могу сказать своим детям, что не отказался помочь стране в сложное время", – подчеркнул он.

Искренне желаю народным депутатам найти лучшего кандидата, который сможет сделать нашу страну сильнее,

– отметил Витренко.

К своему сообщению он прикрепил изображение с цитатой Уинстона Черчилля: "У вас есть враги? Хорошо. Значит в своей жизни вы что-то когда-то отстаивали".

Заметим, что во время голосования в зале парламента 17 декабря Юрия Витренко поддержали лишь 186 нардепов из 226 необходимых.

Кто такой Юрий Витренко: коротко