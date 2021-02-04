Мы должны перейти на ядерное топливо США вместо топлива из России, – Витренко
Украина должна полностью перейти на использование ядерного топлива из США. Таким образом государство сможет отказаться от российского.
Источник: Интерфакс – Украина
Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.
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Что говорят в Минэнерго
Витренко подчеркнул, что необходимо интегрировать энергосистему Украины с европейской. По его словам, это даже может произойти раньше 2023 года, как планировали.
Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России,
- сказал политик.
В Минэнерго заверили, что интеграция с европейским рынком – это интеграция с честными правилами и эффективной конкуренцией. Украина стремится к этому.
Витренко отметил, что без такой интеграции государство не достигнет желаемого уровня конкуренции. Все потому, что концентрация на имеющемся рынке и целостность игроков не позволит этого.
Использование ядерного топлива США в Украине
- В сентябре 2020 года американская компания Westinghouse Electric Company и и украинский "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов на Ровенской АЭС.
- Перед тем американское топливо уже использовали на 6 украинских реакторах.
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