Украина должна полностью перейти на использование ядерного топлива из США. Таким образом государство сможет отказаться от российского.

Источник: Интерфакс – Украина

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

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Что говорят в Минэнерго

Витренко подчеркнул, что необходимо интегрировать энергосистему Украины с европейской. По его словам, это даже может произойти раньше 2023 года, как планировали.

Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России,

- сказал политик.

В Минэнерго заверили, что интеграция с европейским рынком – это интеграция с честными правилами и эффективной конкуренцией. Украина стремится к этому.

Витренко отметил, что без такой интеграции государство не достигнет желаемого уровня конкуренции. Все потому, что концентрация на имеющемся рынке и целостность игроков не позволит этого.

Использование ядерного топлива США в Украине

В сентябре 2020 года американская компания Westinghouse Electric Company и и украинский "Энергоатом" подписали контракт о поставках ядерного топлива для реакторов на Ровенской АЭС.

Перед тем американское топливо уже использовали на 6 украинских реакторах.

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