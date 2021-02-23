Витренко могут попытаться назначить в третий раз: что говорят "слуги"
В "Слуге народа" не исключают, что Верховная Рада может в третий раз попытаться назначить Юрия Витренко министром энергетики. Вероятно, это произойдет на следующей пленарной неделе, то есть 2 – 5 марта.
Источник:Интерфакс-Украина
О повторном вынесении кандидатуры Витренко будут решать на заседании фракции. Об этом заявили заместители главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Евгения Кравчук.
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Что говорят в "Слуге народа"
Заседание фракции состоится в понедельник. Корниенко рассказал, что продолжаются консультации, поскольку именно "Слуга народа" должна предложить премьер-министру кандидатуру.
Будет ли это господин Витренко или кто-то другой – будем работать над этим,
– отметил нардеп.
Кравчук добавила, что ее вполне устраивает кандидатура Витренко, ведь он понимает, что нужно делать. По словам политика, его назначение было бы абсолютно логичным.
Есть ли голоса в поддержку Витренко
Корниенко отметил, что пока "не считал", достаточно ли голосов для назначения Витренко.
По словам Корниенко, Витренко хотят назначить не только министром энергетики, но и первым вице-премьер-министром для "усиления правительства".
Что известно о предыдущих попытках назначения Витренко
- Рада провалила голосование за его назначение еще 17 декабря.
- Тогда Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.
- Вторая попытка была 28 января, однако достаточного количества голосов снова не собрали.
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