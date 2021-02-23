В "Слуге народа" не исключают, что Верховная Рада может в третий раз попытаться назначить Юрия Витренко министром энергетики. Вероятно, это произойдет на следующей пленарной неделе, то есть 2 – 5 марта.

О повторном вынесении кандидатуры Витренко будут решать на заседании фракции. Об этом заявили заместители главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Евгения Кравчук.

Важно Готовят решение: Витренко рассказал, вырастет ли цена на газ в апреле

Что говорят в "Слуге народа"

Заседание фракции состоится в понедельник. Корниенко рассказал, что продолжаются консультации, поскольку именно "Слуга народа" должна предложить премьер-министру кандидатуру.

Будет ли это господин Витренко или кто-то другой – будем работать над этим,

– отметил нардеп.

Кравчук добавила, что ее вполне устраивает кандидатура Витренко, ведь он понимает, что нужно делать. По словам политика, его назначение было бы абсолютно логичным.

Есть ли голоса в поддержку Витренко

Корниенко отметил, что пока "не считал", достаточно ли голосов для назначения Витренко.

По словам Корниенко, Витренко хотят назначить не только министром энергетики, но и первым вице-премьер-министром для "усиления правительства".

Что известно о предыдущих попытках назначения Витренко

К теме Что известно о временном главе Минэнерго Юрии Витренко: биография