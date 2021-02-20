Ситуация с НАБУ и увольнением Артема Сытника показывает, что Украину просто хотят сбросить в пропасть. Чтобы этого не произошло, Владимиру Зеленскому необходимо уволить всех, кто представляет угрозу.

Такое мнение в своем видеоблоге "Право на достоинство" выразил Виталий Шабунин. Он добавил, что эти люди опасны не только для Украины, но и для самого Зеленского.

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"Зеленский должен прямо сейчас уволить людей, которые толкают в пропасть и его, и всю страну. Эти люди угрожают национальной безопасности Украины значительно больше, чем все Шарии вместе взятые", – сказал он.

Он объяснил, что из-за ситуации с НАБУ Украина рискует потеряли транш от МВФ. Дело в том, что международный партнер никогда не согласует новый законопроект касательно ведомства.

Почему МВФ не согласует документ

По словам Шабунина, законопроект нарушает не только последний Меморандум, но и главное антикоррупционное требование МВФ в сотрудничестве с Украиной – независимость антикоррупционных органов.

Главным элементом такой независимости является недопустимость увольнения их руководителей по политическим мотивам,

– отметил он.

Министр юстиции Денис Малюська сам заверил, что увольнение Сытника – политическое решение.

Справка. О том, что Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект об увольнении руководителя НАБУ Артема Сытника стало известно 17 февраля.

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