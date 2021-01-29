Анонимное голосование об исключении Александра Дубинского из фракции завершилось 29 января. Участниками голосования стали 175 нардепов. 100 из них проголосовали за исключение Дубинского.

Источник: 24 канал

Представитель фракции Виталий Безгин рассказал, что у Дубинского есть время и возможность урегулировать конфликт, если добровольно покинет фракцию "Слуг народа".

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Безгин отметил, что в приложении не голосовал, но на заседании фракции 1 февраля планирует проголосовать за исключение Дубинского.

Дубинский может до 1 февраля встретиться с президентом и руководством фракции и урегулировать конфликт. То есть, согласиться с предыдущим предложением Зеленского и добровольно покинуть фракцию,

– заявил Безгин

По мнению Безгина, правильно было бы сложить полномочия во время решения этого конфликта и на посту главы ячейки партии "Слуги народа" в Киевской области, которым сейчас руководит Дубинский.

Дело Дубинского: что известно

Против Дубинского и еще нескольких украинцев США ввели санкции 11 января 2021 года. Причиной для этого стало вмешательство в выборы президента Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно покинуть фракцию, однако он отказался.

Заседание фракции "Слуги народа" состоится в понедельник, 1 февраля 2021 года.

175 нардепов проголосовали в анонимном приложении по делу Дубинского. 75 депутатов не поддерживают исключение Дубинского.



США ввели санкции против украинских политиков / Инфографика 24 канала