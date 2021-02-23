Кроме биткойна существует еще более тысячи различных криптовалют. Однако виртуальные активы состоят не только из криптовалют, но и виртуальных игровых активов.

Биткойн, стоящий более 50 тысяч долларов, имеет конкурентов. В частности, существуют еще эфириум, рипл, догикоин, лайткоин.

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Существуют различные криптовалюты

Криптовалюти бывают разные. Каждая валюта имеет свою ценность, то есть 1 доллар не равен 1 евро. Так же и в мире криптовалют. 1 биткойн сейчас стоит более 53 тысяч долларов. По прогнозам экспертов, цена может еще увеличиться.

Не только криптовалюта является составляющей виртуальных активов. Например, существуют также виртуальные игровые активы, рынок скинов. "Странно слышать, но это большой рынок и сейчас он неурегулирован. Это стоимость, которую можно поставить на учет, можно продать или обменять", – пояснил Борняков.

Стоит ли вкладывать деньги в биткойн

По словам банкира Олега Гороховского, к концу 2021 года стоимость криптовалюты может вырасти до 100 тысяч долларов. Он порекомендовал всем, у кого есть желание, попробовать купить биткойн, но не для спекуляции, а инвестиции.

Заметим. Цена криптовалюты постоянно колеблется. На такие колебания влияют даже сообщения миллиардера Илона Маска в твиттере, который хэштегом биткойн увеличил его стоимость на 5 тысяч долларов.

Для того, чтобы купить криптовалюту на одной из многочисленных бирж, достаточно иметь банковскую карту. Локальные биржи – это хорошо для начала, ведь там очень просто торговать, заводить и выводить деньги. Однако существуют и более глобальные биржи. Чтобы осведомленность украинцев в этой сфере росла, Минцифры на ютуб канале Дия разместили несколько информативных интервью.

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Взгляд скептиков

По мнению экономиста Сергея Фурсы, криптовалюта и биткойн – это спекулятивные инструменты, которые сейчас "на хайпе", поэтому постоянно растут в цене.

Это пузырь, который существенно надулся за последнее время и продолжает надуваться. На самом деле мы направляемся к ситуации, когда рано или поздно этот пузырь лопнет, что может повлиять на глобальный финансовый кризис,

– подчеркнул он.

Личный опыт

Основатель фестиваля "Республика" Андрей Зоин впервые узнал о биткойне в 2015 году. Тогда мужчина провел эксперимент и продал билеты на предстоящий фестиваль за виртуальную валюту.



Основатель фестиваля Respublica / Фейсбук Андрея Зоина

Мы не надеялись, что их кто-то купит, потому что думали, что вообще их ни у кого нет, но мы хотели попробовать. Билеты на сайте можно было приобрести и за украинские гривны, и за биткойны,

– рассказал Зоин.

По его словам, таким образом они продали около 10 билетов за криптовалюту. Однако тогда у команды не было "ни кошелька для хранения криптовалюты, ни понимания, как все это работает". С 2015 года владельцы биткойнов хранили их на счету знакомого, переехавшего жить в Берлин.

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Продажа криптовалюты

Зоин рассказал, что 2 месяца назад, когда стоимость биткойна начала увеличиваться, команда вспомнила о валюте. После создания кошелька владельцы продали криптовалюту в течение 30 минут.

Мы обрадовались, потому что продав 10 билетов в 2015 году в эквиваленте 2 тысяч гривен биткойн удалось продать в 50 раз дороже в 2021 году,

– поделился эмоциями Андрей Зоин.

Биткойны в Украине

Ежедневно в мире продают и покупают электронной валюты на сумму четверть триллиона долларов. В 2020 году Украина заняла первое место в мире по использованию криптовалюты. Как отметили в Министерстве цифровой трансформации, этому способствует активность украинских предприятий, которые занимаются посредничеством на международных маркетплейсах, где для расчета используют виртуальные деньги.

Мы видим биткойн или другие виртуальные активы как средство, на котором человечество в будущем может построить свою финансовую систему. Это может перевернуть принципы работы с финансовыми инструментами,

– заметил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Взгляд государства

Однако государственные институты смотрят на криптовалюту более оптимистично. Там считают, что вскоре для многих украинцев такие термины, как стейблкойн, токен и блокчейн, которые до сих пор многим непонятны, могут войти в повседневность. В Верховной Раде уже прошел первое чтение закон о виртуальных активах.

Обратите внимание! Если народные депутаты его поддержат, то вся криптовалюта в Украине будет признана уже официально.

В Минцифре считают, что большая часть рынка криптовалюты сейчас находится в серой зоне, а это создает угрозу для государства, бизнеса и пользователей.