Кто создал и какова цель выставки

Над экспозицией работали Информационное управление аппарата Верховной Рады и редакция газеты "Голос Украины". Проект рассказывает о женщинах, сыгравших значительную роль в становлении украинского парламентаризма.

К слову Президенты и главы правительства: какими странами управляют женщины

Однако, что важно, в выставке не упоминается принадлежность героинь к той или иной политической силы.

"Они не избегали ошибок, не боялись браться за урегулирование сложных проблем, создавать свои политические силы, партии, фракции, возглавлять профильные комитеты, комиссии", – отмечают авторы проекта.

О ком говорится в выставке

Экспозиция состоит из фотографий первых украинских женщин-парламентариев (1917 – 1921 года), женщин-депутатов в Верховном Совете УССР и парламентариев в Верховной Раде Украины всех созывов, уполномоченных Верховной Рады по правам человека, женщин в руководстве парламента. Кроме этого, там можно увидеть:

фотографии о деятельности межфракционного депутатского объединения "Равные возможности";

инфографики относительно гендерного состава украинского парламента.

"Конечно, мужчины неохотно уступают своим властным олимпом, но все чаще чувствуют, что гендерные тенденции в обществе заставляют учитывать мнения женщин и существенно влиять на принятие решений", – добавили создатели виртуальной выставки.

Виртуальная экспозиция "Женщины в истории украинского парламентаризма": смотрите видео