Рада открыла виртуальную выставку о женщинах-депутатах: увлекательное видео
Верховная Рада открыла виртуальную экспозицию "Женщины в истории украинского парламентаризма" по случаю Международного женского дня. Ознакомиться с выставкой можно на сайте парламента.
Что на самом деле нужно отмечать 8 марта
- 8 марта отмечают Международный женский день. Однако в постсоветских странах этот праздник фактически утратил свой смысл.
- На самом деле в этот день внимание общества должно быть направлено на борьбу с гендерным равенством.
- После распада Советского Союза этот праздник отмечают в таких странах СНГ: Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, России, Украине и Беларуси.
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