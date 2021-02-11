Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа"
На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области партия "Слуга народа" выдвинула спортсмена Василия Вирастюка. Голосование состоится 28 марта 2021 года.
Источник:фейсбук Евгении Кравчук
Кандидатом в депутаты Вирастюка выдвинули на съезде "Слуги народа" 11 февраля.
Только что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области,
– заявила Кравчук.
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