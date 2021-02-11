На довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франковской области партия "Слуга народа" выдвинула спортсмена Василия Вирастюка. Голосование состоится 28 марта 2021 года.

Кандидатом в депутаты Вирастюка выдвинули на съезде "Слуги народа" 11 февраля. Только что партия "Слуга народа" на своем съезде выдвинула Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты Украины на промежуточных выборах в округе № 87, что в Ивано-Франковской области,

– заявила Кравчук. Новость дополняется ...