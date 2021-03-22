Денис Шмигаль відреагував на так званий фінансовий шантаж Росії через транспортування газу. Він заявив, що виплати вже становлять менше ніж 3 мільярди євро.

Що заявив Шмигаль

Прем'єр-міністр підкреслив, що мовиться не лише про фінансове питання. Про це чиновник сказав у інтерв'ю німецькому виданню на питання, чи може Євросоюз звільнити Україну від російського шантажу.

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Ми маємо справу з агресією щодо суверенної держави. У 1994 році Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї. Натомість у Будапештському меморандумі нам гарантували захист США, Велика Британія та Росія від можливої агресії,

– наголосив прем'єр.

Він додав: "Ми на це покладалися. А сьогодні окуповано Крим, частину Донбасу і ми втратили людей. Тут ідеться про набагато більше, ніж про економічні інтереси. Тут ідеться про війну".

Україна не розглядає економічні відносини

Шмигаль підкреслив, що наразі для України важливі 3 речі:

зупинити російську агресію,

вивести російські війська,

реінтегрувати наші регіони до України.

Тільки після цього, за словами чиновника, уряд готовий обговорювати економічні відносини.

До речі, адресатами цих вимог є країни, які обіцяли Україні захист.

Зверніть увагу! Щороку Україна отримує 3 мільярди євро від Росії через транспортування їхнього газу нашою територією. Однак така угода перебуває під загрозою зриву через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Він дозволить транспортувати газ в обхід нашої держави.