В МИД подчеркивают важность привлечения к ответственности всех виновных в катастрофе самолета МАУ в Иране. Украина планирует напоминать Тегерану о его обязанностях, используя все международные площадки и медиа.

Украина провела 4 января онлайн-разговор с канадскими родственниками жертв катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

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У нас единые цели – восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление,

– отметил Енин.

Он добавил, что Ирану будут напоминать о его обязанностях:

обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;

привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих независимо от их должностей;

предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем

обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших вне зависимости от их национальности.

Для этого Украина будет использовать все имеющиеся международные площадки и медиа.

Напомним, ранее в Иране заявили, что готовы выплатить за 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. В то же время в Украине считают, что это должно решаться на переговорах. Сейчас переговорный процесс с Ираном, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, провален.

Главное об авиакатастрофе самолета МАУ

Самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Тегераном утром 8 января 2020 года иранской ракетой.

Погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.

По делу задержали 6 подозреваемых, но 3 из них вышли под залог.