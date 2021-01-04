Всех виновных должны привлечь к ответственности, – Енин об авиакатастрофе МАУ
В МИД подчеркивают важность привлечения к ответственности всех виновных в катастрофе самолета МАУ в Иране. Украина планирует напоминать Тегерану о его обязанностях, используя все международные площадки и медиа.
Украина провела 4 января онлайн-разговор с канадскими родственниками жертв катастрофы самолета МАУ в Иране. Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
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У нас единые цели – восстановить справедливость и привлечь всех виновных к ответственности за это ужасное преступление,
– отметил Енин.
Он добавил, что Ирану будут напоминать о его обязанностях:
- обеспечить объективное и беспристрастное техническое расследование обстоятельств катастрофы;
- привлечь к уголовной ответственности всю цепочку чиновников и военнослужащих независимо от их должностей;
- предоставить гарантии неповторения подобных инцидентов в будущем
- обеспечить достойный уровень денежных компенсаций родственникам погибших вне зависимости от их национальности.
Для этого Украина будет использовать все имеющиеся международные площадки и медиа.
Главное об авиакатастрофе самолета МАУ
- Самолет авиакомпании МАУ сбили в небе над Тегераном утром 8 января 2020 года иранской ракетой.
- Погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев.
- По делу задержали 6 подозреваемых, но 3 из них вышли под залог.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала
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