"Слуга народа" Юрий Камельчук попытался объяснить свою точку зрения относительно "вымышленности" коронавируса. Он не отказался при этом от своего предыдущего резонансного заявления, и даже больше – обвинил ВОЗ во лжи.

Народный депутат из "Слуги народа" Юрий Камельчук взбудоражил украинское информационное пространство своим заявлением о "вымышленной истории" с COVID-19. 17 декабря он раскрыл свою точку зрения в эфире hromadske .

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Сразу заметим, что от своих слов ("Я не доверяю ниодной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19") Камельчук не отказался. Более того, депутат назвал виновных в сложившейся ситуации с коронавирусом в мире.

Виновата, оказывается, Всемирная организация здравоохранения.

Вопрос в том, как это называет ВОЗ, кто в это верит, какие действия делают в связи с этим, идут ли на поводу у фармацевтических компаний по рекомендациям ВОЗ. Это касается тестов, это касается вакцины,

– попытался объяснить свою точку зрения Камельчук.

Проще говоря, ВОЗ рассказывает о коронавирусе, а украинский Минздрав слушается – "иначе будут большие проблемы". Какие именно – депутат не уточнил, зато уточнил, что в медицинскую систему уже давно не верит. А верит вот во что:

"Я верю, что люди болеют различными видами гриппа, SARS и пневмонией. Я верю, что врачи лечат, за что им большая благодарность. К сожалению, люди умирают, это факт. Но люди умирают не первый год – это тоже факт".

Это все было, но нам не показывали. Теперь начали показывать в увеличенном формате для того, чтобы натянуть еще больше страха на людей,

- считает политик.

При этом журналисты Камельчука спросили: как же так, что в октябре 2020 смертность в Украине была значительно выше, чем в октябре 2019 (1500 против 2000).

Но объяснить это депутат не смог.