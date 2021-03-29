Суд избрал меру пресечения Анатолию Виногродскому, еще одному фигуранту в деле о создании незаконной ЧВК. Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Соответствующее решение в отношении бывшего комбата батальона "Донбасс" с позывным "Гала" Печерский райсуд Киева принял 29 марта.

Ранее Семенченко, которого накануне арестовали, оказался в больнице

По информации правоохранителей, Виногродский руководил, координировал, а также разрабатывал планы совершения противоправных действий членами формирования Семенченко.

Обратите внимание! Степан Хмара и Николай Коханивский хотели взять Виногродского на поруки. Однако судьи им отказали.

​Что заявило следствие

В 2018 году Семенченко и Виногродский создали в США компанию Donbass Battalion corporation.

Целью было получение контрактов и осуществление охранной деятельности на территории Афганистана, Сирии, Ирака.

Для реализации этого плана Виногродский познакомил Семенченко с Ильей Борисенко из Казахстана.

Борисенко выделил им миллион долларов и земельный участок под базу для тренировок и хранение оружия.

Семенченко ездил в Ирак и Афганистан, чтобы подписать контракт. Однако этого не удалось сделать.

После этого они с Виногродским организовали украинское представительство фирмы – ООО с названием "Донкорп Украина".

Далее – осуществляли деятельность в Украине, что, как отметили прокуроры, незаконно.

"Военная экспертиза, проведенная в рамках расследования, установила, что эта фирма имеет признаки непредусмотренных украинским законодательством формирований", – отметил прокурор Сергей Труш.

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Позиция Виногродского и его защиты

Прокурор просил взять под стражу Виногродского. Мол, есть риски того, что он убежит, будет скрываться, давить на свидетелей или уничтожать или искажать вещественные доказательства.

Адвокаты подозреваемого заявили, что указанные риски являются необоснованными. А также отметили, что Виногродский является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем.

Они обратили внимание на то, что их подзащитный защищал Украину на Донбассе, соответственно не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

"В 2014 году я оставил престижную работу и пошел воевать. Не для того, чтобы мое имя вот так сейчас поносили и говорили о военном перевороте. Я здоровье положил за эту страну", – отметил Виноградский.

Дело Семена Семенченко: что стоит знать

В СБУ заявили, что прекратили деятельность так называемой "частной военной компании". В ее организации подозревают бывшего нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко.

Подозреваемым по делу избрали меры пресечения. Шевченко взяли под стражу до 24 мая с возможностью внесения залога, Семенченко 2 месяца проведет в СИЗО.

Обратите внимание! Других фигурантов – Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко – накануне отправили под круглосуточный домашний арест.