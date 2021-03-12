Обмеження червоної зони: у Вінниці посилюють карантин
У Вінниці з 13 березня посилять карантин. Все через стрімке збільшення кількості нових випадків коронавірусу. У місті діятимуть деякі обмеження червоного рівня.
Таке рішення прийняли 12 березня.
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Що заборонять
- масові культурні і розважальні заходи;
- роботу спортивних закладів. Не можна буде приймати клієнтів у спортзалах і фітнес-центрах, басейнах.
Карантин у Вінниці / Фото Вінницької міської ради
Коронавірус у Вінниці: що відомо
- Станом на 12 березня у місті виявили 337 нових випадків COVID-19. У лікарнях зайняті 709 ліжкомісць із наявних 805.
- У Вінницькій області від початку пандемії захворіли понад 44 тисячі людей. Близько 29 тисяч хворих вже одужали, але 764 – померли.
- За добу на Вінниччині виявили 940 випадків інфікування.
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