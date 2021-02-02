В ближайшее время ВМС Украины спишут корабль "Винница" (A206) (прежнее название – "Днепр"). По данным СМИ, до последнего времени это был единственный корвет, оставшийся на вооружении украинской армии.

Источник: Украинский милитарный портал

Ресурс ссылается на источники в Минобороны. По их данным, также отправят на металлолом 2 рейдовых катера, в частности "Токмак" (A733). Торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях должна состояться в ближайшее время.

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Корвет "Винница" перед списанием в 2017 году и во время службы / Коллаж 24 канала

Списание "Винницы": хронология событий

Это хотели сделать еще до конца 2013 года, но впоследствии из-за агрессии Кремля и оккупации Крыма (Россия захватила 80% плавсостава ВМС) планы изменились. И корабль оставался в боевом составе флота.

Причиной намерений списание был возраст корабля и его техническая неисправность. В частности, там не работает большинство систем и вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, корпус корабля – также в критическом состоянии.

После оккупации Крыма заговорили о ремонте "Винница". В 2017 году корабль подняли в док судоремонтного завода "Украина", где определяли техническую возможность для его ремонта.

Правда, после почти 11 месяцев пребывания в сухом доке судоверфи "Украина" ремонт на "Виннице" так и не провели. Даже несмотря на то, что корабль вывели из дока.

После корвет перевели в категорию учебных , и он находился в отстое в ожидании решения о списании.

Что известно о корабле "Винница"? Его построили в 1975 году на Зеленодоському судостроительном заводе. А спустили на воду в 1976 году. В итоге он вошел в состав отдельной Балаклавской бригады пограничных сторожевых кораблей. Здесь служил до 1992 года, пока не перешел в Морские части Госкомитета по охране границ (нынешняя Государственная пограничная служба).



В январе 1996 года корабль передали вновь ВМС Украины. Основными причинами передачи были отсутствие достаточного количества кораблей в ВМС и нецелесообразность содержания столь мощного корабля у пограничников.



В это же время произошла смена названия с "Днепра" на "Винницу". 19 января на корабле подняли флаг ВМС Украины.

Какова ситуация со списанием других судов

Их списываются также из- за технического состояния.

В частности, рейдовый водолазный катер "Токмак" , несмотря на проведенный в 2016 году ремонт, все же оставался небоеспособном.

В составе национального флота он находится с 1997 года. Построили корабль в 1983 году на Сосновском судостроительном заводе. Далее он вошел в состав Черноморского флота, где по распределению отошел Украине.

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"Токмак" во время активной службы / Фото Никиты Прохорова