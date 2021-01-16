Киевская таможня изъяла 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии почтой. В декларации говорилось, что это обычная бижутерия.

Бриллианты из Индии почтой хотели перевезти в Украину

Во время проверки международного экспресс-отправления таможенники обнаружили 23 камушка. Об этом сообщили в телеграмме Государственной таможенной службы.

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В декларации было указано, что это декоративные камни, которые стоят 2 500 индийских рупий, то есть 960 гривен.

На самом деле в 2 полиэтиленовых пакетиках находились 23 бесцветных прозрачных камушка, которые детектор драгоценных камней определил как бриллианты,

- говорят таможенники.

Их размеры – 2,8 и 3 миллиметра.

Какова судьба драгоценностей

В таможне напомнили, что украинское законодательство предусматривает письменное декларирование товаров, которые перемещаются через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

А поскольку в декларации точных данных не было, драгоценные камни изъяли.

Окончательную характеристику камней предоставит экспертиза. Таможенники составили протокол по одной из статей Таможенного кодекса. Она предусматривает конфискацию всего такого товара.



В Винницу из Индии по почте незаконно отправили 23 бриллианта / Фото Государственной таможенной службы



Все драгоценные камни таможенники изъяли / Фото Государственной таможенной службы