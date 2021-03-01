В Винницкой области 28 февраля попрощались с военнослужащим Сергеем Сорочинским. Он погиб на Донбассе, скорее всего, из-за взрыва мины.

Сергея Сорочинской похоронили в его родном селе Будки Жмеринского района Винницкой области.

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Сергея Сорочинского в ​​последний путь проводили военным салютом

Проводить в последний путь военного пришли родственники, собратья и односельчане. В его честь прозвучали залпы воинского салюта.



Сергея Сорочинского похоронили на Винниччине / Фото "Цензор.НЕТ"

Тело погибшего военнослужащего нашли в лесополосе вблизи Счастье в Луганской области. Идентифицировали его только с помощью экспертизы ДНК- профиля матери.

Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, боец ​получил повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Но окончательную причину смерти еще будут устанавливать.

Сергей Сорочинская родился в 1984 году, на военную службу пошел по контракту – 23 апреля 2018. У погибшего остались 16-летний сын и 12-летняя дочь.