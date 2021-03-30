Ужасная авария с участием пикапа Skoda и двух детей на велосипедах произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области. В результате инцидента погибли ребята 2013 и 2014 годов рождения.

По словам первого заместителя руководителя патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, оба мальчика 6 и 7 лет погибли на месте происшествия. Сама же авария, по предварительным данным, произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем Skoda.

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Если мужчину признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы с запретом садиться за руль через 3 года после освобождения.

Был нетрезв и разогнался



Полицейские утверждают, что детей сбил пьяный водитель / Фото полиции Винницкой области

Следователи выяснили, что авария произошла около 13:00. Автомобилем управлял 20-летний житель Оратовской ОТГ.

По предварительным данным, водитель ехал на скорости около 90 километров в час.

Легковушка снесла мальчиков, которые на велосипеде переезжали дорогу.

После столкновения автомобиль вынесло в кювет, где он загорелся.

Владелец легковушки никаких повреждений не получил. Полицейские, которые работали на месте происшествия, проверили его на состояние опьянения. Драгер показал 1,76 промилле алкоголя в крови мужчины.

Злоумышленника задержали. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.



Skoda почти полностью сгорела / Фото полиции Винницкой области