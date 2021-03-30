В Винницкой области нетрезвый водитель насмерть сбил двоих детей: фото
Ужасная авария с участием пикапа Skoda и двух детей на велосипедах произошла 30 марта в селе Росоша Липовецкого района Винницкой области. В результате инцидента погибли ребята 2013 и 2014 годов рождения.
Источник:фейсбук Алексея Билошицкого
По словам первого заместителя руководителя патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого, оба мальчика 6 и 7 лет погибли на месте происшествия. Сама же авария, по предварительным данным, произошла из-за нарушения правил дорожного движения водителем Skoda.
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Если мужчину признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы с запретом садиться за руль через 3 года после освобождения.
Был нетрезв и разогнался
Полицейские утверждают, что детей сбил пьяный водитель / Фото полиции Винницкой области
- Следователи выяснили, что авария произошла около 13:00. Автомобилем управлял 20-летний житель Оратовской ОТГ.
- По предварительным данным, водитель ехал на скорости около 90 километров в час.
- Легковушка снесла мальчиков, которые на велосипеде переезжали дорогу.
- После столкновения автомобиль вынесло в кювет, где он загорелся.
Владелец легковушки никаких повреждений не получил. Полицейские, которые работали на месте происшествия, проверили его на состояние опьянения. Драгер показал 1,76 промилле алкоголя в крови мужчины.
Злоумышленника задержали. Вскоре ему будут выбирать меру пресечения.
Skoda почти полностью сгорела / Фото полиции Винницкой области
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