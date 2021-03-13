В Винницкой области 13 марта произошел пожар в одноэтажном здании кемпинг-отеля. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Для того, чтобы потушить его, спасатели потратили больше половины часа.

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13 марта в 12:43 в селе Косанове Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 квадратных метров, обошлось без жертв и пострадавших,

– сообщили в ГСЧС.

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