В Винницкой области горел кемпинг-отель: фото
В Винницкой области 13 марта произошел пожар в одноэтажном здании кемпинг-отеля. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
Источник:ГСЧС
Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Для того, чтобы потушить его, спасатели потратили больше половины часа.
Читайте также В Киеве произошел пожар в доме престарелых: эвакуировали десятки людей
13 марта в 12:43 в селе Косанове Гайсинского района Винницкой области в одноэтажном здании кемпинг-отеля возник пожар на площади 200 квадратных метров, обошлось без жертв и пострадавших,
– сообщили в ГСЧС.
Новость дополняется...
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter