В селе Кунка Гайсинского района Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием легковушки Opel и автобуса Neoplan. Водитель "немца" не справился с управлением, из-за чего машины сошлись в лобовом столкновении.

В результате удара 18-летний пассажир Opel погиб на месте происшествия. Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

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22-летнего водителя легковушки госпитализировали с травмой головы.

Автобус Черновцы – Одесса

Влетел Opel в большой автобус, который ехал из Черновцов в Одессу. Впрочем, заполненный людьми транспорт не был. В салоне Neoplan находились только 6 человек – 59-летний водитель и 5 пассажиров.



Пассажир Opel получил несовместимые с жизнью травмы / Фото полиции Винницкой области

Они в результате аварии не пострадали.

На месте инцидента работали следователи. По факту гибели юноши в ДТП возбуждено уголовное дело. Из-за чего именно произошла авария, будут выяснять правоохранители.



Лобовое столкновение автобуса и легковушки было достаточно жестким / Фото полиции Винницкой области

У обоих водителей полицейские и медики взяли образцы крови для анализа на наличие в ней алкоголя.