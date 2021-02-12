В Виннице задержали мужчину по подозрению в стрельбе по предпринимателю и избиении его матери
Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника, который, по данным следствия, напал на 52-летнего жителя Винницы. Преступление произошло в марте 2020 года.
Источник:МВД Украины
Как отметили в пресс-службе МВД Украины, если вину задержанного признают в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Также судьи могут наказать мужчину не только заключением, но и конфискацией имущества.
Что известно о нападении на предпринимателя в Виннице
- По данным следователей, задержанный напал на дом бизнесмена, когда тот находился внутри.
- Злоумышленник был вооружен охотничьим ружьем и даже применил его.
- Во время нападения владелец жилья получил огнестрельное ранение.
- Также фигурант дела якобы избил пожилую мать хозяина.
Ограбил ли злоумышленник хозяев дома, в полиции не отметили.
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