Правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника, который, по данным следствия, напал на 52-летнего жителя Винницы. Преступление произошло в марте 2020 года.

Как отметили в пресс-службе МВД Украины, если вину задержанного признают в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также Гибель школьника в Харькове: полиция назвала предварительную причину

Также судьи могут наказать мужчину не только заключением, но и конфискацией имущества.

Что известно о нападении на предпринимателя в Виннице

По данным следователей, задержанный напал на дом бизнесмена, когда тот находился внутри.

Злоумышленник был вооружен охотничьим ружьем и даже применил его.

Во время нападения владелец жилья получил огнестрельное ранение.

Также фигурант дела якобы избил пожилую мать хозяина.

Ограбил ли злоумышленник хозяев дома, в полиции не отметили.