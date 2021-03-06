В Виннице среди многоэтажек выращивают весенние цветы. Малоизвестное место уже имеет постоянных посетителей, ведь там не только продают тюльпаны, но и учат правильно за ними ухаживать.

В королевстве цветов – тюльпаны на любой вкус: сиреневые, розовые, желтые, белые и даже зеленые. Подробнее – в материале журналистов.

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Винничанка выращивает цветы между многоэтажками

Винничанка Татьяна Бесараб – цветочница в третьем поколении. Она выращивает самые популярные этой весной сорта.

Процесс начинается с выращивания луковицы. Ее сажают осенью, она выдерживает зиму и весной появляются цветы. Можем подогнать процессы и сделать подобное в теплице. При 9 градусах они пускают корни,

– рассказала Бесараб.

Во все цветы заложено определенное количество открывания. Если процесс прервали, занесли растения в погреб, то они будут стоять дольше.

Процесс выращивания - длительный

Садовница отметила, что процесс выращивания тюльпанов кропотливый и длительный. Однако результат того стоит.

Заметим! В среднем в Виннице букет к 8 Марта с 11-ти тюльпанов будет стоить 165 гривен.

Скрестить можно абсолютно все цветы – и получить эффектные цвета и формы. Новинка на украинском рынке – зеленые тюльпаны.



Зеленые тюльпаны / Скриншот с видео

За сезон вырастают 20 сортов

Луковицы тюльпанов женщина привозит из Нидерландов. Из них за сезон вырастают тысячи цветов 20 сортов. Владелица теплицы тоже экспериментирует с новыми видами. Затем – уже имеет постоянных посетителей и ценителей таланта.

Я много узнала интересного (о тюльпанах – 24 канал): как их выращивают. Для всех, кто любит тюльпаны, как я, это место станет настоящим раем,

– поделилась любительница тюльпанов Светлана.

Владелица цветника рассказала, что наибольший ажиотаж чувствует как раз накануне 8 Марта. Тогда может себе позволить и цену поднять, чтобы отложить на новые луковицы – интересных сортов.

Цветник в Виннице среди многоэтажек: смотрите сюжет