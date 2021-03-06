Цветник среди городской застройки: в Виннице обустроили сад между многоэтажками
В Виннице среди многоэтажек выращивают весенние цветы. Малоизвестное место уже имеет постоянных посетителей, ведь там не только продают тюльпаны, но и учат правильно за ними ухаживать.
Источник:24 канал
В королевстве цветов – тюльпаны на любой вкус: сиреневые, розовые, желтые, белые и даже зеленые. Подробнее – в материале журналистов.
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Винничанка выращивает цветы между многоэтажками
Винничанка Татьяна Бесараб – цветочница в третьем поколении. Она выращивает самые популярные этой весной сорта.
Процесс начинается с выращивания луковицы. Ее сажают осенью, она выдерживает зиму и весной появляются цветы. Можем подогнать процессы и сделать подобное в теплице. При 9 градусах они пускают корни,
– рассказала Бесараб.
Во все цветы заложено определенное количество открывания. Если процесс прервали, занесли растения в погреб, то они будут стоять дольше.
Процесс выращивания - длительный
Садовница отметила, что процесс выращивания тюльпанов кропотливый и длительный. Однако результат того стоит.
Скрестить можно абсолютно все цветы – и получить эффектные цвета и формы. Новинка на украинском рынке – зеленые тюльпаны.
Зеленые тюльпаны / Скриншот с видео
За сезон вырастают 20 сортов
Луковицы тюльпанов женщина привозит из Нидерландов. Из них за сезон вырастают тысячи цветов 20 сортов. Владелица теплицы тоже экспериментирует с новыми видами. Затем – уже имеет постоянных посетителей и ценителей таланта.
Я много узнала интересного (о тюльпанах – 24 канал): как их выращивают. Для всех, кто любит тюльпаны, как я, это место станет настоящим раем,
– поделилась любительница тюльпанов Светлана.
Владелица цветника рассказала, что наибольший ажиотаж чувствует как раз накануне 8 Марта. Тогда может себе позволить и цену поднять, чтобы отложить на новые луковицы – интересных сортов.
Цветник в Виннице среди многоэтажек: смотрите сюжет
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