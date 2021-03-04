За замечание из-за парковки: в Виннице владелец элитного авто побил прохожего – видео
Достаточно жесткая драка произошла в Виннице между владельцем новенького внедорожника Volkswagen Touareg и случайным прохожим, который сделал замечание его жене за парковку на газоне.
Источник:"ОстановиЛося"
Услышав возмущение мужчины, водитель "немца" набросился на него с кулаками и несколько раз ударил ногой.
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На место происшествия вызвали полицейских, но наказывать его, судя по всему, не будут, поскольку он якобы уладил конфликт с потерпевшим.
Что известно об избиении прохожего водителем в Виннице
- Побил владелец элитной машины прохожего 3 марта в одном из дворов в микрорайоне "Подолье".
- Во время драки оппонент не сопротивлялся, однако жестокое избиение агрессор не прекращал.
- Вследствие многочисленных ударов избитый вінничанин получил не только легкие телесные повреждения, но и уронил из рук смартфон, экран которого разбился.
Инцидент вызвал волну возмущения действиями владельца дорогой машины в соцсетях, а о нем узнали даже руководители МВД.
Смотрите видео избиения прохожего за замечание относительно парковки в Виннице:
Впоследствии сам нападавший выложил в фейсбуке видео, на котором потерпевший подтвердил, что не имеет к мужчине никаких претензий, и даже назвал драку "тренировкой".
Также известно, что владелец внедорожника оплатил ремонт телефона, который разбился.
Смотрите видео примирения винничанина с избитым прохожим:
Опять поймали за нарушением
Как отметили жители в комментариях к сообщению о примирении мужчин, владелец Volkswagen продолжил нарушать правила дорожного движения. Через час после драки эту машину припарковали на двух местах для инвалидов у местного торгового центра.
Виннитчане негодуют из-за нарушения правил парковки / Скриншот из сообщества "Дорожный контроль Винница"
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