На Новый год в Виннице между таксистом и пассажирами вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Причиной стало то, что мужчина и женщина сели в машину, не предупредив водителя, что будут со щенком.

Инцидент произошел еще утром 1 января. Полиция Винницкой области получила сообщение о конфликте, в результате которого пострадали люди.

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Спор и драка пассажиров с таксистом: как все было

Правоохранители выяснили, что конфликт между водителем и пассажирами возник из-за того, что мужчина с женщиной сели в такси, не предупредив, что будут с собачкой.

Словесный спор быстро перерос в драку. Таксист сделал общий вызов такси, на который съехались его коллеги.

В то же время пассажиры тоже вызвали подмогу. На место прибыли несколько человек. По предварительной информации, один мужчина битой повредил автомобиль такси.

Все закончилось травмами

В результате инцидента пассажиры такси и водитель обратились с травмами за медицинской помощью.

По данному факту открыли уголовные производства по статьям о хулиганстве и умышленном легком телесном повреждении.

Полицейские установили всех участников происшествия, их допрашивают. Во время следствия планируют изучить видео с камер наблюдения и видео регистраторов. Сейчас пообщались со свидетелями, очевидцами, а также предоставили правовую оценку действий всех участников драки.

Интересно! В канадском городе Виктория курьезно закончилась поездка в такси для пьяного пассажира, который не хотел надевать защитную маску. За такую выходку таксист отвез его в полицейский участок, где на того составили сразу 3 административных протокола со штрафами на сумму 690 долларов.