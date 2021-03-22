Винница находится в оранжевой зоне, однако в городе уже действуют ограничения красной. Сейчас работу прекратили фитнес-центры, однако жители города – против.

Заведения не работают уже почти 2 недели, с 12 марта. В то же время владельцы фитнес-центров соответствующими решениями местных властей – возмущены. Об этом рассказала корреспондентка Анастасия Голошивец.

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Сейчас красная карантинная зона, в частности – в Киеве, однако даже там фитнес-клубам разрешили работать с ограничениями. Поэтому из-за этого в Виннице устроили акцию протеста.

Какова ситуация на протесте в Виннице

В Виннице на главной площади собралось примерно 100 человек, для того, чтобы выразить свое возмущение против карантинных мероприятий. Представители фитнес-центров отметили, что хотят работать, однако местные власти не дают им этого делать.

Ограничения в Виннице предусматривают меры, которые свойственны красной карантинной зоне, говорится в частности о:

отмене массовых и культурных мероприятий;

ограниченной работе фитнес-центров.

Митингующие, по словам корреспондента, возмущены, ведь есть примеры регионов, где успешно работают соответствующие заведения – с соблюдением четких рекомендаций и осуществлением принятия клиентов по предварительной записи.

Обратите внимание! Ситуация со случаями коронавируса в Виннице – не улучшается, по состоянию на 22 марта зафиксировали более 500 случаев инфицирования.

В Виннице представители фитнес-центров протестуют из-за карантина: смотрите видео 24 канала