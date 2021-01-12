В зоне проведения Операции Объединенных сил 8 января 2021 года умерла старший солдат Виктория Слободянюк. Военную похоронили 11 января в родном селе Волчок Винницкой области.

30-летнюю Викторию призвали на военную службу по контракту Немировским ОРВК. Об этом сообщили на сайте Винницкой облгосадминистрации.

Важно Первая потеря на Донбассе в 2021: возле Песков погиб украинский военный

Пока неизвестны официальные обстоятельства смерти женщины.

По данным "Суспільного", Слободянюк совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в городе Бахмут.

Что известно о Виктории Слободянюк

Виктория служила в 59 бригаде.

Она мать одиночка. Женщина воспитывала двух дочерей в возрасте 11 и 9 лет.

Также у умершей остались родители.



На Донбассе умерла военная из Винницкой области / Фото "Суспільне"

Обратите внимание! 11 января на Донбассе погиб украинский военный. Он получил смертельное ранение, когда пророссийские боевики обстреливали позиции ВСУ вблизи Песков.



Еще с 27 июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако оккупанты постоянно нарушают договоренности и открывают огонь. Так, в течение года на востоке страны погибли 75 украинских военных. Кроме того, были и небоевые потери. Подробнее о ситуации на Донбассе – читайте здесь.