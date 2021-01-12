В Винницкой области попрощались с военной Викторией Слободянюк, которая умерла на Донбассе
В зоне проведения Операции Объединенных сил 8 января 2021 года умерла старший солдат Виктория Слободянюк. Военную похоронили 11 января в родном селе Волчок Винницкой области.
30-летнюю Викторию призвали на военную службу по контракту Немировским ОРВК. Об этом сообщили на сайте Винницкой облгосадминистрации.
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Пока неизвестны официальные обстоятельства смерти женщины.
По данным "Суспільного", Слободянюк совершила самоубийство в районе расположения своего подразделения в городе Бахмут.
Что известно о Виктории Слободянюк
- Виктория служила в 59 бригаде.
- Она мать одиночка. Женщина воспитывала двух дочерей в возрасте 11 и 9 лет.
- Также у умершей остались родители.
На Донбассе умерла военная из Винницкой области / Фото "Суспільне"
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