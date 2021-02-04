В Виннице на улице Замостянской ночью на 4 февраля пьяный зэк угрожал взорвать многоэтажку. В квартире была его жена и 6-летний ребенок.

Источник: полиция Винницкой области

Правоохранителям пришлось объявить спецоперацию "Гром", в которой принимал участие даже руководитель полиции города Иван Ищенко.

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Полиция эвакуировала жильцов дома – ночью на улицу вывели всех жильцов подъезда.

Полицейские 2 часа вели переговоры с террористом через закрытые двери и когда его жена, которая также была нетрезвой, открыла дверь, то злоумышленника сразу же положили лицом в пол, а в квартире не нашли ни одной взрывчатки или гранаты.

Задержанный террорист / Фото Нацполиции

Как выяснилось, этот мужчина 15 лет провел в тюрьме за различные имущественные преступления – разбой, угон авто и тому подобное. В ходе переговоров с полицией он жаловался на жизнь.

В результате инцидента никто не пострадал, а злоумышленник снова отправится в места лишения свободы. За такое преступление украинское законодательство предусматривает срок до 6 лет.