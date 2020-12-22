Полицейские Винницы расследуют уголовное производство в отношении убийства жителя города на улице Академика Янгеля. Тело погибшего нашел 21 декабря случайный прохожий.

После того, как мужчина наткнулся на тело с признаками многочисленных осколочных ранений, на место происшествия прибыли следователи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

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Убитый лежал на берегу реки Южный Буг. Возле него эксперты нашли чеку от гранаты.

Что известно о гибели мужчины в Виннице

По словам руководителя следственного управления области Александра Солдатова, криминалисты и кинологи установили, что 47-летний житель города погиб от взрыва гранаты. В это время она находилась у него в руке.

Криминалисты нашли возле погибшего остатки гранаты / Фото полиции Винницы

Сейчас полицейские пытаются установить, погиб ли мужчина от неосторожного обращения с боеприпасами, или инцидент был самоубийством.

Копы открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Смотрите видео с места гибели винничанина от взрыва гранаты: