Ограбили и требовали 20 тысяч: в Виннице КОРД задержал вооруженных молодчиков – видео
Следователи и спецназовцы довольно быстро нашли предполагаемых преступников, которые напали на жителя Винницы на улице Брацлавский. Преступление произошло ночью 24 февраля.
Источник:Полиция Украина
О преступлении полицейские узнали от самого потерпевшего, который рассказал, что его ограбили и под угрозой расправы требуют принести в указанное место 20 тысяч гривен.
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Правоохранители смогли защитить мужчину от второго преступления, и задержали злоумышленников.
Вторая судимость в 23 года
- Полицейские выяснили, что к 24-летнему пострадавшему посреди улицы подошли двое вооруженных злоумышленников, которые отобрали у него тысячу гривен.
- Кроме того, злоумышленники пригрозили ему физической расправой, если он не принесет большую сумму в назначенный ими время.
- После разбоя мужчины сели в машину и уехали.
Полицейские отследили машину, в которой ехали подозреваемые, и задержали их. Спецоперацию проводили бойцы КОРДа.
Задержанными оказались местные жители 22 и 23 лет. В машине и дома у них нашли холодное оружие и деньги.
Старший из фигурантов уголовного дела уже имел проблемы с законом. В свои 23 года он вполне может получить вторую судимость.
За совершение грабежа мужчинам грозит от 4 до 6 лет. Кроме того, в квалификацию преступления могут добавить еще и вымогательство.
Смотрите видео задержания грабителей в Виннице:
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