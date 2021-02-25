Следователи и спецназовцы довольно быстро нашли предполагаемых преступников, которые напали на жителя Винницы на улице Брацлавский. Преступление произошло ночью 24 февраля.

О преступлении полицейские узнали от самого потерпевшего, который рассказал, что его ограбили и под угрозой расправы требуют принести в указанное место 20 тысяч гривен.

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Правоохранители смогли защитить мужчину от второго преступления, и задержали злоумышленников.

Вторая судимость в 23 года

Полицейские выяснили, что к 24-летнему пострадавшему посреди улицы подошли двое вооруженных злоумышленников, которые отобрали у него тысячу гривен.

Кроме того, злоумышленники пригрозили ему физической расправой, если он не принесет большую сумму в назначенный ими время.

После разбоя мужчины сели в машину и уехали.

Полицейские отследили машину, в которой ехали подозреваемые, и задержали их. Спецоперацию проводили бойцы КОРДа.

Задержанными оказались местные жители 22 и 23 лет. В машине и дома у них нашли холодное оружие и деньги.

Старший из фигурантов уголовного дела уже имел проблемы с законом. В свои 23 года он вполне может получить вторую судимость.

За совершение грабежа мужчинам грозит от 4 до 6 лет. Кроме того, в квалификацию преступления могут добавить еще и вымогательство.

Смотрите видео задержания грабителей в Виннице: