В первый день нового года в Виннице расцвели розы и хризантемы. Такое явление зимой в городе наблюдают уже не впервые.

Об этом на своей фейсбук-странице написал местный житель Юрия Сегеда. Он выращивает цветы в своем дворе на улице Малиновского.

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Сегеда также распространил фотовоспоминание с января 2018 года – тогда он также показал, как несмотря на календарную зиму в его дворе цветут цветы.



В Виннице в январе зацвели цветы / Фото из фейсбука Юрия Сегеды

В комментариях к сообщению пользователи фейсбука не скрывают своего удивления. Однако, безусловно, такое явление им нравится.

Реакция социальных сетей:

"Цветочная сказка – и дни января будто сроднились с весной. Вокруг будто все хочет расцвести, в воздухе весна, в душе весна…"

"Оо! My! God!!!"

"А что же вы на 8 марта запостите?"

Интересно! Аномальное тепло в январе способствует не только цветению цветов. В южных областях Украины уже проснулись и начали летать пчелы. Обычно это происходит в марте.