В Виннице в январе зацвели розы и хризантемы: красноречивые фото
В первый день нового года в Виннице расцвели розы и хризантемы. Такое явление зимой в городе наблюдают уже не впервые.
Об этом на своей фейсбук-странице написал местный житель Юрия Сегеда. Он выращивает цветы в своем дворе на улице Малиновского.
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Сегеда также распространил фотовоспоминание с января 2018 года – тогда он также показал, как несмотря на календарную зиму в его дворе цветут цветы.
В Виннице в январе зацвели цветы / Фото из фейсбука Юрия Сегеды
В комментариях к сообщению пользователи фейсбука не скрывают своего удивления. Однако, безусловно, такое явление им нравится.
Реакция социальных сетей:
- "Цветочная сказка – и дни января будто сроднились с весной. Вокруг будто все хочет расцвести, в воздухе весна, в душе весна…"
- "Оо! My! God!!!"
- "А что же вы на 8 марта запостите?"
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