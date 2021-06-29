Перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт: в Виннице авто сбило семейную пару
29 июня 2021 , 12:36Читати новину українською
Источник:ТСН
В Виннице 39-летний водитель сбил на пешеходном переходе супругов. Мужчина и женщина чудом выжили, однако оказались на больничной койке с многочисленными травмами.
Обоим пострадавшим – по 50 лет. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы.
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Дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов рассказал, что от таких травм можно умереть.
Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся,
– рассказал медик.
Детали ДТП
- Супругов сбили на пешеходном переходе.
- Удар был настолько сильным, что людей перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт.
- Сразу после ДТП женщина пробовала встать, однако потеряла сознание.
- Пешеходов сбили на участке дороги с большим трафиком. В частности, там курсируют трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных улицах.
- По данным правоохранителей, водитель был трезв. Он признался, что был невнимательным и не увидел прохожих.
- Виновника ДТП пока не задержали.
- По факту аварии открыли уголовное дело.
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