Перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт: в Виннице авто сбило семейную пару

29 июня 2021 , 12:36
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Источник:

ТСН

В Виннице 39-летний водитель сбил на пешеходном переходе супругов. Мужчина и женщина чудом выжили, однако оказались на больничной койке с многочисленными травмами.

Обоим пострадавшим – по 50 лет. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы.

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Дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов рассказал, что от таких травм можно умереть.

Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся,
– рассказал медик.

Детали ДТП

  • Супругов сбили на пешеходном переходе.
  • Удар был настолько сильным, что людей перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт.
  • Сразу после ДТП женщина пробовала встать, однако потеряла сознание.
  • Пешеходов сбили на участке дороги с большим трафиком. В частности, там курсируют трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных улицах.
  • По данным правоохранителей, водитель был трезв. Он признался, что был невнимательным и не увидел прохожих.
  • Виновника ДТП пока не задержали.
  • По факту аварии открыли уголовное дело.

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Автор: Мар'яна Бекало