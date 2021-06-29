Обоим пострадавшим – по 50 лет. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и многочисленные ушибы.

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Дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов рассказал, что от таких травм можно умереть.

Основной диагноз черепно-мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся,

– рассказал медик.

Детали ДТП

Супругов сбили на пешеходном переходе.

Удар был настолько сильным, что людей перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт.

Сразу после ДТП женщина пробовала встать, однако потеряла сознание.

Пешеходов сбили на участке дороги с большим трафиком. В частности, там курсируют трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных улицах.

По данным правоохранителей, водитель был трезв. Он признался, что был невнимательным и не увидел прохожих.

Виновника ДТП пока не задержали.

По факту аварии открыли уголовное дело.

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