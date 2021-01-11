В Виннице 11 января на территории детского сада прогремел взрыв. В результате инцидента по меньшей мере 3 ребенка пострадали.

Взрыв прогремел примерно в 12:20 на территории детского сада №7. Это подтвердили в полиции Винницкой области в комментарии 24 канала.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Правоохранители устанавливают причины взрыва.

В полиции отметили, что взорвалось самодельное устройство. Правоохранители устанавливают личность, которая могла оставить или бросить на территорию детсада этот предмет.

Что известно о пострадавших

Сначала была информация, что травмы получили 3 детей. Однако в полиции отметили, что пострадал 1 ребенок. По предварительной информации, он получил незначительный ожог. Медики не госпитализировали его в больницу.

Что говорят в детском саду

Одна из воспитательниц детского сада в комментарии Vinnitsa.info рассказала, что дети целы, а взрыв повредил только верхнюю одежду. Она добавила, что взрывчатка была похожа на мячик.

Дети вытыщили этот мячик на горку. Никто ничего не поджигал. Оно, или выпало из рук, или ведерком стукнули и оно взорвалось. Все дети целы,

– отметила она.

Детский сад №7, где прогремел взрыв: карта