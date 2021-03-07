В Виннице поезд протаранил автомобиль с водителем: фото
На железнодорожном переезде в Виннице 7 марта дизель протаранил легковой автомобиль ВАЗ с водителем внутри. Трагедия произошла в 06: 58 на улице Железнодорожной.
Источник:ГСЧС
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и карета скорой. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства инцидента.
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Детали аварии
Как сообщил спикер областной полиции Вадим Кобзарь в комментарии "Суспільному", водитель автомобиля проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. Сразу после этого в авто влетел дизель.
К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекли 5 человек личного состава и 1 спецавтомобиль. По информации очевидцев происшествия, поезд протащил автомобиль примерно 200 метров.
Что известно о пострадавшем
В результате ДТП пострадал 19-летний водитель автомобиля. Спасатели передали его бригаде медицинской помощи. Сейчас водитель находится в реанимации.
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