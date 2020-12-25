Сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов рассказал, что у его отца есть сестра-близнец. 61-летняя Виктория Кернес живет в российской столице Москве.

Информацию о том, что у Геннадия Кернеса есть сестра-близнец, его сын Даниил Привалов подтвердил в интервью изданию "Страна".

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Как заявил мужчина, Виктория Кернес – точно такая же, как и ее покойный брат, но с волосами и грудью.

Мне как-то звонит один приятель из аэропорта, в ужасе. Говорит: представляешь, видел только что Кернеса с кудрями и четвертым размером груди. Я его успокоил и все объяснил,

– рассказал Даниил Привалов.

В социальных сетях удалось найти страницу Виктории Кернес. К сожалению, там есть только одно ее фото, и то нечеткое.



Виктория Кернес – сестра Геннадия Кернеса / Фото из ее фейсбука

Что известно о Виктории Кернес: