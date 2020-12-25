У Геннадия Кернеса оказалась сестра-близнец: фото
Сын Геннадия Кернеса Даниил Привалов рассказал, что у его отца есть сестра-близнец. 61-летняя Виктория Кернес живет в российской столице Москве.
Информацию о том, что у Геннадия Кернеса есть сестра-близнец, его сын Даниил Привалов подтвердил в интервью изданию "Страна".
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Как заявил мужчина, Виктория Кернес – точно такая же, как и ее покойный брат, но с волосами и грудью.
Мне как-то звонит один приятель из аэропорта, в ужасе. Говорит: представляешь, видел только что Кернеса с кудрями и четвертым размером груди. Я его успокоил и все объяснил,
– рассказал Даниил Привалов.
В социальных сетях удалось найти страницу Виктории Кернес. К сожалению, там есть только одно ее фото, и то нечеткое.
Виктория Кернес – сестра Геннадия Кернеса / Фото из ее фейсбука
Что известно о Виктории Кернес:
- Она сестра-близнец Геннадия Кернеса, с которым родилась в один день – 27 июня 1959 года.
- Виктория Кернес уже много лет живет в Москве.
- В российской столице она занимается бизнесом. Ранее она торговала одеждой и обувью.
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