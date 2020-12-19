Директору детдома из Одесской области объявили подозрение в развращении воспитанниц
Прокуратура Одесской области вручила подозрение отстраненному директору специализированного детского дома в Измаиле Виктору Проценко. Его подозревают в развращении трех воспитанниц в возрасте 5 – 7 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании Виктору Проценко меры пресечения, сообщает прокуратура Одесской области.
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Следствие установило, что директор детского дома в течение июня 2018 – августа 2020 года регулярно приглашал трех воспитанниц в свой кабинет. Часто это происходило в вечернее время суток.
Девочкам мужчина предлагал совместно смотреть мультфильмы, играть в игры, а также угощал их сладостями.
После этого он так же регулярно прибегал к сексуальному насилию и другим развратным действиям в отношении маленьких девочек, которые даже не могли сопротивляться.
Отстраненному директору детдома объявили подозрение по статьям о растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии. За это ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.
Подробнее о скандале в Измаиле:
- Скандал вспыхнул еще в сентябре 2020 года. Тогда не выдержала одна из врачей детского учреждения, которая стала замечать характерные следы в районе половых органов детей.
- Она обратилась к правоохранителям, а сами воспитанники рассказали женщине о вечерах с "дядей Витей". Сотрудники детдома рассказывали: директор в течение 5 лет был несколько странным, но серьезных причин для беспокойства раньше у них не возникало.
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