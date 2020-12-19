Прокуратура Одесской области вручила подозрение отстраненному директору специализированного детского дома в Измаиле Виктору Проценко. Его подозревают в развращении трех воспитанниц в возрасте 5 – 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании Виктору Проценко меры пресечения, сообщает прокуратура Одесской области.

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Следствие установило, что директор детского дома в течение июня 2018 – августа 2020 года регулярно приглашал трех воспитанниц в свой кабинет. Часто это происходило в вечернее время суток.

Девочкам мужчина предлагал совместно смотреть мультфильмы, играть в игры, а также угощал их сладостями.

После этого он так же регулярно прибегал к сексуальному насилию и другим развратным действиям в отношении маленьких девочек, которые даже не могли сопротивляться.

Отстраненному директору детдома объявили подозрение по статьям о растлении несовершеннолетних и сексуальном насилии. За это ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

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