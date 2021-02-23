Приговор Сергею Стерненко о 7 годах тюрьмы огласил судья Виктор Попревич. В свое время он прославился тем, что установил вблизи своего дома бюст советских диктаторов – Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Журналист опубликовал в сети информацию о судье из Донецка и его "интересах".

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Что он рассказал о судье и судебном решении

Оказывается, Сергея Стерненка судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина,

– написал Казанский.

Журналист также обратил внимание, что суд назначили на 23 февраля (когда в России отмечают День защитника отечества). Казанский считает, это сделали не случайно, а чтобы еще больше поглумиться над Стерненко и украинцами, которые его поддерживают.

"Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Поэтому и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет ничего общего с правосудием", – отметил журналист.

Он добавил, что "в нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы".

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Виктор Попревич: что о нем известно

Работал судьей в Донецке с 1992 года, а с 2003 года эта должность была закреплена за ним бессрочно.

Однако в 2015 году перевелся в Одессу. В 2017 году даже подавал свою кандидатуру на должность судьи Верховного Суда Украины.

Кроме того, что у его дома "радовали глаз" бюсты Ленина и Сталина , он был известен и тем, что любил "выпившим натравливать свою собаку на почтальонов и соседей" . Об этом писало ранее издание PRO-TEST.

, он был известен и тем, что любил . Об этом писало ранее издание PRO-TEST. Интересно, что право собственности на дом в Донецке судья получил на основании решения Киевского районного суда Донецка, где тогда работал его отец.

Он принял много скандальных решений. В частности, ранее Попревич отпустил директора, фигуранта дела о пожаре на территории базы отдыха "Виктория".

Справка. Приморский районный суд Одессы приговорил Сергея Стерненко к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Активиста признали виновным в похищении Сергея Щербича с целью завладения его деньгами. Речь идет о 300 гривнах.