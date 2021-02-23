Пылкий сторонник Сталина и Ленина: что известно о судье, который приговорил Стерненко к тюрьме
Приговор Сергею Стерненко о 7 годах тюрьмы огласил судья Виктор Попревич. В свое время он прославился тем, что установил вблизи своего дома бюст советских диктаторов – Владимира Ленина и Иосифа Сталина.
Источник:Фейсбук Дениса Казанского
Журналист опубликовал в сети информацию о судье из Донецка и его "интересах".
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Что он рассказал о судье и судебном решении
Оказывается, Сергея Стерненка судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина,
– написал Казанский.
Журналист также обратил внимание, что суд назначили на 23 февраля (когда в России отмечают День защитника отечества). Казанский считает, это сделали не случайно, а чтобы еще больше поглумиться над Стерненко и украинцами, которые его поддерживают.
"Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился. Поэтому и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться. Понятно, что все это мракобесие не имеет ничего общего с правосудием", – отметил журналист.
Он добавил, что "в нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы".
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Виктор Попревич: что о нем известно
- Работал судьей в Донецке с 1992 года, а с 2003 года эта должность была закреплена за ним бессрочно.
- Однако в 2015 году перевелся в Одессу. В 2017 году даже подавал свою кандидатуру на должность судьи Верховного Суда Украины.
- Кроме того, что у его дома "радовали глаз" бюсты Ленина и Сталина, он был известен и тем, что любил "выпившим натравливать свою собаку на почтальонов и соседей". Об этом писало ранее издание PRO-TEST.
- Интересно, что право собственности на дом в Донецке судья получил на основании решения Киевского районного суда Донецка, где тогда работал его отец.
- Он принял много скандальных решений. В частности, ранее Попревич отпустил директора, фигуранта дела о пожаре на территории базы отдыха "Виктория".
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