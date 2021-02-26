Виктор Медведчук прокомментировал запись разговора с предполагаемым экс-помощником Путина Владиславом Сурковым. Кум Путина заявил, что не готов подтвердить подлинность "пленок Медведчука – Суркова", но заявил, что подобный разговор действительно состоялся.

Депутат от ОПЗЖ отметил, что в 2014 году по поручению пятого президента Петра Порошенко вел переговоры с российскими властями на темы, которые звучат в этой записи.

Важно СМИ обнародовали запись разговора Суркова и Медведчука: об обмене пленными и Крыме

Позиция Виктора Медведчука

Кум Путина не готов подтвердить подлинность опубликованных записей с голосами, похожими на его голос и голос бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, – конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу,

– сказал Виктор Медведчук.

Он также согласился, что голос человека на записи действительно похож на его голос. Медведчук подтвердил, что именно Порошенко предложил ему заняться обменом пленными.

"И я урегулировал вопрос, мы получили больше, чем рассчитывала украинская сторона, и этот обмен состоялся 26 декабря 2014 года", – заявил Медведчук.

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Относительно поставок российской электроэнергии в Украину Медведчук добавил, что в этом нет ничего удивительного, напомнив, что такие поставки продолжаются и по сей день.

Что известно о "пленках Медведчука – Суркова"

Запись разговора обнародовало издание "Цензор". Она, вероятно, датируется концом 2014 года.

На записи человек с голосом, похожим на голос Медведчука, обсуждает с человеком, голос которого похож на голос Суркова, схемы поставки электроэнергии в аннексированный Россией Крым.

в аннексированный Россией Крым. Кроме того, в разговоре говорится о привлечении украинской стороной Медведчука к переговорам об обмене военнопленными на Донбассе.

на Донбассе. Вероятный Медведчук спрашивает у вероятного Суркова, не возражает ли он против его участия в обмене пленными. "Сурков" отвечает согласием и обещает помочь в этой инициативе.

Обратите внимание! Тогда помощника Путина Владислава Суркова называли "куратором" украинского направления в окружении президента России.

Добавим, что Служба безопасности Украины проведет экспертизу этих записей. Как сказал глава СБУ Иван Баканов, пока эта запись "не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации".