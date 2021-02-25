Борьба за влияние пророссийских сил на мозги Украины продолжается. После санкционного удара по Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку номинальный владелец заблокированных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK все же пытается вернуть их и в очередной раз обратился в Верховный суд с обжалованием наложенных на него санкций 2 февраля.

Об этом рассказал журналист Алексей Печий. По его словам, это уже не первая попытка Козака "отбить" 3 канала через суды. Всего в Верховный суд подали уже 5 исков, однако к рассмотрению приняли только один из них. Суд возьмется за него 15 марта.

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"А вот сам Медведчук, который и был кошельком 3 каналов, похоже, решил не ждать решения судов. Накануне стало известно, что 100 работников медведчуковских каналов создали медиахолдинг​ "Новини". Интересно, что уставный капитал нового холдинга – всего 100 гривен. И вот с такими официальными доходами, по данным "Детектор Медиа", они выкупили львовский региональный канал "Перший незалежний", на базе которого и будут продолжать свою пропаганду", – сказал Печий.

Он отметил, что запустить канал могут уже в апреле. Об этом свидетельствуют рекламные баннеры, которые получило издание "Детектор медиа". На них засветились работницы подсанкционных каналов.

И, к сожалению, запустят, ведь "Перший незалежний" уже имеет лицензию на вещание. Итак, вопрос только в переформатировании канала на пророссийские рельсы. Управлять новым каналом будет Алексей Семенов, который ранее был продюсером "112 Украина", NewsOne и "Прямого",

– заметил журналист.

Что известно о телеканале "Перший незалежний"

Канал, как отметил Алексей Печий, принадлежит обществу "Тайм медиа", руководителем которого выступает Роман Любицкий. Он же является гендиректором львовского телеканала НТА и медиахолдинга "Вголос".

"Они находятся под контролем экс-нардепа от объединения "Свобода" Игоря Кривецкого. То есть, имеем интересную коллаборацию: кум Владимира Путина Медведчук запускает свой пропагандистский рупор на мощностях экс-свободовца,

– рассказал Печий.

Справка. Сам Любицкий заверил, что никакого отношения к Кривецкому якобы не имеет, а о продаже своего же канала медведчуковскому холдингу вообще не знал.

"В конце концов, удивляться вероятному союзу медведчуковцев и свободовцев, наверное, не стоит. Именно свободовцы были частыми гостями на каналах Медведчука. К тому же стоит признать: две, казалось бы, противоположные политсилы долгое время были взаимовыгодны друг другу", – отметил Печій.

Он подчеркнул, что обо всех неоднозначных поступках свободовцев громче всего говорили рупоры "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Поэтому именно сейчас, когда рейтинги президента нестабильны, к когорте медведчуковцев-свободовцев присоединится и еще одна политсила, чтобы окончательно растащить избирателей по полярным лагерям,

– заявил Печий.

"И в подтверждение этому обратите внимание, как так называемые эксперты, которые не вылезали из эфиров медведчуковских каналов, начали активно появляться на каналах Порошенко", – добавил журналист.

Он также отметил, что не понимает, как именно будет финансироваться вновь созданный медиахолдинг Медведчука.

"Не верю я, что 100 работников закрытых каналов ежемесячно будут "скидываться" на работу канала. Это, по небольшому секрету, несколько миллионов гривен. Однако сам Медведчук – подсанкционный, ему будет крайне сложно открыто финансировать проект. Поэтому, очевидно, что деньги могут течь, если не напрямую от Медведчука, то от его новых друзей", – подытожил Печий.

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