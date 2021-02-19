РНБО ввела санкції проти політика Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Їх звинуватили у фінансуванні тероризму. Цікаві факти з біографії кума Володимира Путіна та якими статками володіє нардеп від ОПЗЖ – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважимо, що це вже не перша "прикра" новина для Віктора Медведчука за останні дні. Адже 2 лютого РНБО наклала персональні санкції на його соратника – Тараса Козака.

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Це рішення також заборонило мовлення на території України каналів з проросійською риторикою ZIK, NewsOne і "112 Україна", які фактично є власністю Медведчука.

Біографія Віктора Медведчука

Майбутній нардеп народився в селищі Шана Абаканского району Красноярського краю 7 серпня 1954 року. Його тато відбував там заслання як учасник ОУН, хоча фактично ним не був і насправді підтримував політику колабораціонізму.

Родина Медведчуків повернулася в Україну із заслання лише в середині 1960-х років. Батьки Медведчука придбали невеликий дерев'яний будинок в містечку Борова Фастівського району, що на Київщині.

Освіта

У 1971 році Віктор Медведчук закінчив середню школу . Спробував вступити до Вищої школи міліції, але його туди не прийняли через біографії батька.

. Спробував вступити до Вищої школи міліції, але його туди не прийняли через біографії батька. З 1972 по 1978 рік навчався на юридичному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання він був одним з керівників комсомольського оперативного загону добровільної народної дружини.

Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання він був одним з керівників комсомольського оперативного загону добровільної народної дружини. У 1973 році Медведчука звинуватили у нанесенні тілесних ушкоджень неповнолітньому. Тоді майбутнього політика засудили до 2 років позбавлення волі. Але згодом Медведчука таки виправдали і він відновив навчання у ВНЗ.

позбавлення волі. Але згодом Медведчука таки виправдали і він відновив навчання у ВНЗ. У 1996 році він захистив кандидатську дисертацію на тему "Конституційний процес в Україні: організація державної влади й місцевого самоврядування". А вже за рік кум Путіна захистив докторську на тему "Сучасна українська національна ідея й актуальні питання державотворення".

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Кар'єра

Трудову діяльність Віктор Медведчук почав 22 листопада 1971 року. Тоді він став сортувальником експедиції періодичних видань Київського поштамту. А вже з початку 1972 року він був позаштатним працівником міліції на станції Мотовилівка.

На початках своєї кар'єри він встиг попрацювати адвокатом та завідувачем юридичної консультації, а з 1990 до 2006 року навіть очолював Союз адвокатів України. З березня 1994 року стало головою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті Міністрів.

Судилище над українськими дисидентами

У 1979 – 1980 роках Медведчук був адвокатом поетів Юрія Литвина та Василя Стуса. Не без старань кума Путіна обидва підзахисних Медведчука отримали звинувачувальні вироки та померли в тюремному ув'язненні.

Хто такий Василь Стус? Василь Стус – це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. Він боровся за необхідність збереження і розвитку української культури та активно протистояв радянській диктатурі. Через це Стус зазнав репресій з боку радянської влади, а його творчість була заборонена.



У 1980 році проти Стуса відкрили справу за участь в Українській Гельсінській спілці та критику радянської влади. Дисидента засудили до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. У 1980 році Медведчук працював адвокатом за призначенням на процесі Василя Стуса. Василь Стус – це український поет, прозаїк, перекладач, літературознавець та правозахисник. Він був одним із найактивніших дисидентів. Він боровся за необхідність збереження і розвитку української культури та активно протистояв радянській диктатурі. Через це Стус зазнав репресій з боку радянської влади, а його творчість була заборонена.У 1980 році проти Стуса відкрили справу за участь в Українській Гельсінській спілці та критику радянської влади. Дисидента засудили до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. У 1980 році Медведчук працював адвокатом за призначенням на процесі Василя Стуса.

До чого ж тут Віктор Медведчук

Саме Віктор Медведчук був державним захисником Василя Стуса у судовому процесі. З розсекречених документів стає зрозумілим, що адвокат Віктор Медведчук погоджувався з усіма доводами сторони звинувачення. Медведчук визнав, що дії Стуса є злочином – таким адвокатом він був. Василь Стус захищався самостійно як міг.

Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?". Втім, сьогодні політик стверджує, що інформація у книжці нібито не відповідає дійсності й вимагає у "захистити свою честь, гідність та ділову репутацію" та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

Зверніть увагу! Дарницький районний суд Києва 19 жовтня заборонив Вахтангу Кіпіані (автору книги) та видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука".



За що судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу

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Цікаво, що у 1985 році був адвокатом на процесі поета Миколи Кунцевича. За спогадами самого Кунцевича, Медведчук "лив на нього більше бруду, ніж прокурор". Після того, як Медведчук попросив суд залишити без задоволення одне з клопотань Кунцевича, той заявив йому відвід і повторював відведення кілька разів.

Політична діяльність

Свою політичну кар'єру Медведчук почав в 1993 році, вступивши до Партії прав людини. У 1997 році Медведчук був позаштатним радником президента України. Відтоді життя Медведчука було тісно пов'язане з великою політикою. Він неодноразово ставав нардепом Верховної Ради та навіть був заступником голови парламенту.

Медведчук також відомий тим, що очолив Адміністрацію Президента Леоніда Кучми. Тоді Медведчука називали "сірим кардиналом" Кучми. Опоненти політика покладали саме на нього відповідальність за фальсифікації на виборах президента у 2004 році на користь президента-втікача Віктора Януковича.



Медведчук у компанії Путіна та Кучми / Фото Wikipedia

І лише коли на президентських виборах переміг проєвропейський кандидат Віктор Ющенко, Медведчук пішов зі своєї посади в Адміністрації Президента.

У період 2008 – 2009 років ЗМІ приписували Медведчуку співпрацю з Юлією Тимошенко, яка займала на той момент пост прем'єр-міністра. У квітні 2012 року політик заснував громадську організацію "Український вибір", яка жорстко критикувала європейський курс України.

Революція Гідності та війна на Донбасі

29 грудня 2013 року активісти Євромайдану організували автопробіг до будинку Віктора Медведчука. Вони називали Медведчука "ляльководом" і безпосередньо пов'язували його з кривавими подіями під час Революції Гідності.

З початку агресії Росії в Криму і на Донбасі у 2014 році Медведчук неодноразово публічно виступав за "мирне врегулювання конфлікту". Політик заявляв про необхідність початку "широкого діалогу між Києвом і Донбасом", при цьому не згадуючи роль Росії у розв'язанні бойових дій.

У травні 2015 року він увійшов до складу підгрупи з гуманітарних питань ТКГ, де займався питанням обміну полоненими, а також спільно з місією Червоного хреста – пошуком зниклих безвісти осіб.

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Кар'єра в ОПЗЖ

У липні 2018 року Віктор Медведчук вступив в партію Вадима Рабиновича "За життя", а 5 листопада 2018 року Медведчук був обраний головою партії.

27 травня 2019 року Віктора Медведчука було обрано головою політради ОПЗЖ і главою стратегічної ради партії. За списками політсили знову був обраний народним депутатом на виборах до парламенту.

Зверніть увагу! Медведчук є кумом очільника Кремля Володимира Путіна і часто літає до Москви. Раніше Медведчук заявляв, що зробив щеплення "Супутником V" в окупованому Криму.

Санкції проти Віктора Медведчука

На подружжя Віктора Медведчука й Оксану Марченко РНБО наклала санкції. Усі їхні активи будуть заблоковані. Відомо, що Служба безпеки України веде кримінальне провадження щодо фінансування тероризму.

Загалом санкції застосували проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, під санкціями опинилися 5 літаків, на яких літали з Києва до Москви. Також санкції застосували до компаній, що обслуговують ці літаки.

Статки Медведчука

За даними декларації про доходи за 2019 рік, Медведчук має у власності 6 ділянок землі та 2 будинки, а його дружина Оксана Марченко володіє 11 земельними ділянками та 3 будинками. Крім того, пара володіє майже 20 елітних автомобілів.

Також Віктор Медведчук задекларував колекцію дорогоцінних годинників від елітних виробників: Rolex, Breguet, Patek Philippe та інші. Крім того, Медведчук має антикварними друкованими виданнями, що мають історичну цінність. У 2019 нардеп задекларував понад 60 мільйонів гривень доходу, серед яких депутатська зарплата становить лише 180 тисяч гривень.

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Особисте життя Віктора Медведчука

Кум Путіна тричі одружений, перша дружина Віктора Медведчука – Марина Лебедєва, друга – Наталя Гаврилюк, у шлюбі з якою в 1982 році народилася дочка Ірина. У 2003 році одружився з телеведучою Оксаною Марченко. У 2004 році у пари народилася дочка Дарина.

Хрещеними батьками Дарини є президент Росії Володимир Путін і дружина колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва Світлана.

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