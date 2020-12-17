Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что он не планирует уходить в отставку и имеет планы до 2024 года. А о том, что Виктор Ляшко может занять его место, никогда не думал.

"Мне главное, чтобы он (Виктор Ляшко – 24 канал) хорошо выполнял функцию моего заместителя", – сказал Степанов в интервью программе "Министры в галстуках и без" на 24 канале.

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На вопрос журналистки, был бы Виктор Ляшко хорошим руководителем Минздрава, тот ответил: "Это надо у Виктора Ляшко спросить. Я даже не думал об этом".

Мне главное, чтобы Ляшко был хорошим заместителем и хорошо выполнял свои обязанности. Как и у любого человека, который работает, бывают иногда какие-то недоработки, которые он исправляет. Поэтому в принципе меня более-менее все устраивает,

– отметил Максим Степанов.

Также добавил: "Я не собираюсь уходить с поста министра, мне очень много всего надо сделать, у меня все распланировано до 2024 года, это то, что мы будем делать в медицине".

Первая часть интервью с Максимом Степановым – читайте по ссылке на сайте 24 канала.

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