Відомі імена військових, що загинули внаслідок вибуху на Донбасі
На Донбасі поблизу населеного пункту Новомихайлівка троє військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої. Двоє з них загинули. Відомо, що цими героями були старший солдат Назарій Поліщук та солдат Олексій Подвезенний.
Источник:28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу
Третій військовослужбовець перебуває у лікарні.
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Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих воїнів.
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