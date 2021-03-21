Виктор Медведчук, не ожидая помощи от своего кума Владимира Путина, в одиночку двинулся оспаривать санкции против своей семьи в Верховном суде. Задержание боевиков компании "Вагнер" в Беларуси превращаются в крупнейший шпионский скандал в истории Украины.

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Жизнь кума Путина после санкций

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны наложил персональные санкции против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кум Путина решил их оспаривать в Верховном суде, в то же время его зовут на допросы в ГБР и СБУ.

Как изменилась жизнь Виктора Медведчука: смотрите видео

Украинский "Вагнергейт"

Задержание вагнеровцев в минском санатории становится крупнейшим шпионским скандалом в истории Украины. Однако Офис Президента упорно умалчивает этот вопрос. Такое поведение властей удивляет команду Bellingcat, которая занялась расследованием этого дела.

Как Bellingcat расследует задержание вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео

Вызов олигархам от СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что власть проверит, кому принадлежат национальные недра и как эти люди получили лицензии на право ими пользоваться. Еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича начался настоящий бум на присвоение месторождений.

Кому принадлежат украинские недра: смотрите видео

Нехватка места на кладбище Ивано-Франковска

На городском кладбище Ивано-Франковска начинает не хватать мест, ведь ежедневно хоронят десятки людей. В городской ритуальной службе опасаются, что к началу сентября кладбище может быть полностью заполнено.

Проблема с местами на кладбище Ивано-Франковска: смотрите видео

Обострение на Донбассе

С начала весны российские боевики перешли к запрещенным калибрам. Оккупанты целят в украинских военных из минометов, а также минируют поля.

Ситуация на Донбассе: смотрите видео