Жизнь Медведчука после санкций и крупнейший шпионский скандал в Украине – видео недели
Виктор Медведчук, не ожидая помощи от своего кума Владимира Путина, в одиночку двинулся оспаривать санкции против своей семьи в Верховном суде. Задержание боевиков компании "Вагнер" в Беларуси превращаются в крупнейший шпионский скандал в истории Украины.
Источник:24 канал
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Жизнь кума Путина после санкций
19 февраля Совет национальной безопасности и обороны наложил персональные санкции против депутата ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Кум Путина решил их оспаривать в Верховном суде, в то же время его зовут на допросы в ГБР и СБУ.
Как изменилась жизнь Виктора Медведчука: смотрите видео
Украинский "Вагнергейт"
Задержание вагнеровцев в минском санатории становится крупнейшим шпионским скандалом в истории Украины. Однако Офис Президента упорно умалчивает этот вопрос. Такое поведение властей удивляет команду Bellingcat, которая занялась расследованием этого дела.
Как Bellingcat расследует задержание вагнеровцев в Беларуси: смотрите видео
Вызов олигархам от СНБО
Совет национальной безопасности и обороны Украины заявил, что власть проверит, кому принадлежат национальные недра и как эти люди получили лицензии на право ими пользоваться. Еще во времена президента-беглеца Виктора Януковича начался настоящий бум на присвоение месторождений.
Кому принадлежат украинские недра: смотрите видео
Нехватка места на кладбище Ивано-Франковска
На городском кладбище Ивано-Франковска начинает не хватать мест, ведь ежедневно хоронят десятки людей. В городской ритуальной службе опасаются, что к началу сентября кладбище может быть полностью заполнено.
Проблема с местами на кладбище Ивано-Франковска: смотрите видео
Обострение на Донбассе
С начала весны российские боевики перешли к запрещенным калибрам. Оккупанты целят в украинских военных из минометов, а также минируют поля.
Ситуация на Донбассе: смотрите видео
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