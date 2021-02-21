В Украине в течение нескольких недель бушует непогода и держится критически низкая температура. На Волыни женщина замерзла насмерть посреди поля, когда возвращалась домой. Худшая ситуация с COVID-19 в настоящее время в Ивано-Франковске. Больше недели там фиксируют рекордное количество новых случаев.

Самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю - вашему вниманию.

Интересно Масштабные снегопады в Украине и конкуренция в ОПЗЖ - видео недели

Смертельные последствия непогоды

В результате осложнения погодных условий некоторые села оставались обесточенными в течение нескольких дней, а жертвами морозов стали 4 человека. В частности, на Волыни 41-летняя летняя женщина замерзла прямо посреди поля, по которому шла, потому что хотела сократить дорогу домой.

Жертвами непогоды стали 4 украинцев: смотрите видео

Рост количества новых случаев COVID-19 на Прикарпатье

С начала пандемии в Ивано-Франковске пока худшая ситуация. За февраль 2021 года в области регистрировали в 4 раза больше больных ежедневно, чем в предыдущие месяцы. Загруженность больниц выросла с 33% до 77%. Ежедневно бригадами направляется на стационарное лечение от 80 до 120 пациентов.

Ивано-Франковщина не справляется самостоятельно с COVID-19: видео

Как меньше платить за электроэнергию

Специалисты советуют комплексно подходить к экономному потреблению электроэнергии. Прежде всего необходимо заменить лампы на энергосберегающие. А стиральная машина может использовать меньше электроэнергии, если выбирать режимы с минимальной температурой стирки.

Как научиться экономно расходовать электроэнергию: смотрите видео

Первый в Украине мобильный госпиталь

В Ивано-Франковской области принимают максимальные меры сдерживания и противодействия COVID-19. В частности, обустраивают первый в Украине мобильный госпиталь. Госпиталь разворачивают на базе Богородчанской райбольницы, ее уже перепрофилируют в монобольницу - исключительно для пациентов с коронавирусом.

На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь: смотрите видео

Депутаты хотят легализовать гражданское оружие

В январе 2021 года в парламенте зарегистрировали 2 законопроекта, которые должны разрешить использование гражданского оружия. В то же время сами украинцы по-разному реагируют на легализацию огнестрелов. Одни считают, что это может трагически закончиться. Другие же поддержат такую инициативу.

Как украинцы относятся к легализации оружия: смотрите видео