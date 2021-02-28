Вакцина от COVID-19 прибыла в Украину из Индостана 23 февраля 2021 года. Ее разгрузили и начали распределить по областям. На Ровненщине директоров 12 сельских школ обвиняют в растрате государственных средств. Чиновники якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения.

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В Украину прибыла вакцина

Первая партия препарата преодолела долгий путь: груз летел из Индии, с остановкой в Стамбуле. В 11:20 борт приземлился в аэропорту Борисполь. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что вместе с вакциной доставили шприцы для инъекции и боксы для их безопасной утилизации.

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Скандал на Ровненщине

Директоров 12 сельских школ обвинили в том, что они якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения. Теперь они должны вернуть государству почти 2,5 миллиона гривен. Кроме этого, еще и могут попасть за решетку.

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Политическое небытие для Медведчука

После Тараса Козака Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил ограничения и на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко. Им дали 3 года под санкциями за финансирование терроризма. Это ударит по их частной жизни.

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Увеличение штрафов для водителей

В Украине произошло более 160 тысяч аварий за 2020 год. Уменьшить неутешительную статистику до 15% имеют новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые приняла Верховная Рада. За соответствующий законопроект проголосовали 325 парламентариев.

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Как экономят миллиардеры

Миллиардеры со всего мира могут легко приобрести остров, на который полетят на собственном самолете. Однако они экономят на путешествиях, еде и одежде. В частности, так делает Илон Маск, Марк Цукерберг и Билл Гейтс.

Что делают миллиардеры, чтобы быть успешными: смотрите видео