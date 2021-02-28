В Украину прибыла вакцина, скандал с директорами на Ровненщине – видео недели
Вакцина от COVID-19 прибыла в Украину из Индостана 23 февраля 2021 года. Ее разгрузили и начали распределить по областям. На Ровненщине директоров 12 сельских школ обвиняют в растрате государственных средств. Чиновники якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения.
Источник:24 канал
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В Украину прибыла вакцина
Первая партия препарата преодолела долгий путь: груз летел из Индии, с остановкой в Стамбуле. В 11:20 борт приземлился в аэропорту Борисполь. Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что вместе с вакциной доставили шприцы для инъекции и боксы для их безопасной утилизации.
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Скандал на Ровненщине
Директоров 12 сельских школ обвинили в том, что они якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения. Теперь они должны вернуть государству почти 2,5 миллиона гривен. Кроме этого, еще и могут попасть за решетку.
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