Тысячи украинцев рискуют остаться без пенсий в том виде, какие они есть сегодня. Ведь в 2021 году меняется система выплат. В украинской кухне выделяют 3 главных вида борща – красный, зеленый и холодный. Но способы приготовления – уникальны в каждом регионе.

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Новая пенсионная система в Украине

В 2021 году в Украине меняется пенсионная система. Отныне украинцы без достаточного трудового стажа не смогут получить социальные выплаты. Ведь государство будет платить только ту пенсию, которая будет подтверждена записями в трудовой книжке.

Как меняются выплаты пенсий: смотрите видео

Аутентичные рецепты приготовления борща

Красный борщ – самый популярный и разнообразный вид этого блюда. Существует множество рецептов его приготовления. Например, на Галичине используют свекольный квас, а также добавляют грибы и чернослив. Традиционным для Львова считают борщ без капусты, для Киева — с бараниной и говядиной, для Полтавы — на гусином бульоне.

Как готовят борщ в разных регионах Украины: смотрите видео

Уникальный цветник между многоэтажками

В Виннице среди многоэтажек выращивают весенние цветы. Малоизвестное место уже имеет постоянных посетителей, ведь там не только продают тюльпаны, но и учат правильно за ними ухаживать. Обустроила цветник винничанка Татьяна Бесараб.

Как в Виннице выращивают тюльпаны между многоэтажками: смотрите видео

Изменение правил для фрилансеров

В Украине хотят переписать Трудовой кодекс для фрилансеров. Кабинет министров согласовал новые правки в законах о труде, которые действуют еще с 1972 года. Правительство предлагает ввести так называемые нулевые договоры, или договоры с нефиксированным рабочим временем.

Как Кабмин хочет изменить правила работы для фрилансеров: смотрите видео

Оригинальный мотоцикл из старых деталей

Александр Баканов в Черкассах создал собственное транспортное средство. Бывший автомеханик смастерил из старых деталей оригинальный мотоцикл. Мужчина искал детали для своего произведения на барахолке и в гаражах друзей.

Как черкащанин собственноручно смастерил мотоцикл: смотрите видео